Żużel. 2. Liga Żużlowa. Lokomotiv - Kolejarz R. Mogli poczuć się jak bokser po nokaucie. Na płacz jednak nie ma czasu

Sport jest nieprzewidywalny. Żużlowcy Optibet Lokomotivu Daugavpils w piątek prowadzili na wyjeździe z Trans MF Landshut Devils 26:16, a w końcowym rozrachunku wrócili do domu bez punktów - po fatalnej drugiej części zawodów przegrali 38:51. Mogli poczuć się jak bokser po nokaucie, zmierzali po wygraną, jednak rywale sprowadzili ich do parteru, by na sam koniec ich jeszcze wykończyć.

Na płacz nie ma jednak czasu, bo w niedzielę podopieczni Nikołaja Kokina zmierzą się na własnym owalu z Metaliką Recycling Kolejarzem Rawicz. Popularni Łotysze powinni znaleźć się z play-offach, ale przedsezonowe założenia były ambitniejsze - mieli walczyć o pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej, a decydującej fazie o powrót do eWinner 1. Ligi. Obecnie jednak nie powalają na kolana, mają na swoim koncie już trzy porażki.

Drużyna z Rawicza pojedzie do Daugavpils z uśmiechem na ustach, gdyż w zeszłym tygodniu rozgromiła w hicie 2. Ligi Żużlowej OK Bedmet Kolejarz Opole 55:35. Niestety po tym spotkaniu więcej mówiło się o zachowaniu prezesa (jadąc polewaczką miał "pozdrawiać" kibiców gości środowym palcem) niż komentowano świetną postawę zawodników.

Żużlowcy Metaliki Recycling Kolejarza - obok opolan - są już pewni udziału w fazie play-off. Dwa pozostałe miejsca najpewniej zajmą drużyny z Daugavpils i Landshut. Rawiczanie na tle reszty wyglądają naprawdę solidnie. Cały czas wspiera ich m.in. Jaimon Lidsey z Fogo Unii Leszno, którego nie zabraknie na Łotwie. Takim składem stać ich nawet na awans na zaplecze PGE Ekstraligi.

Awizowane składy na mecz Optibet Lokomotivu Daugavpils - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

Optibet Lokomotivu Daugavpils: 9. Jewgienij Kostygow, 10. Daniił Kołodinski, 11. Oleg Michaiłow, 12. Ernest Matjuszonoks, 13. Tomas H. Jonasson, 14. Ricards Ansviesulis.

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 1. Jaimon Lidsey, 2. Damian Baliński, 3. Keynan Rew, 4. Szymon Szlauderbach, 5. Damian Dróżdż, 6. Damian Ratajczak.

Początek meczu w niedzielę 25 lipca o godzinie 17:15.