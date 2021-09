Przed spotkaniem trudno było znaleźć osobę, która widziałaby w Lokomotivie faworyta. W rundzie zasadniczej Kolejarz pokazał się zdecydowanie lepiej od rywala. Nic dziwnego, gdyż skompletowany skład opolan dąży do jednego celu - awansu. Choć drużyna robi swoje, nie wszystkie tryby pracują w niej, jak należy.

Pokaz umiejętności w wykonaniu juniora

Na pierwszy półfinał zespó z Opola przybył do Daugavpils ze sporym wsparciem. W drużynie znaleźli się Mateusz Świdnicki i Mateusz Tonder, który wyrzucił ze składu Kamila Brzozowskiego. Mecz pokazał, że obaj okazali się nieocenieni dla korzystnego wyniku gości.

Show skradł Świdnicki. Junior był bardzo zapracowany, bo limit swoich wyścigów wykorzystał w 10. biegu. Gdy jednak pojawiał się na torze, to czarował. Nikt nie potrafił dogonić 20-latka, który wykręcił komplet punktów. W końcówce nie mógł już wystąpić, więc pozostało mu wierzyć, że jego starania nie pójdą na marne.

Liderzy się schowali

Tonder aż tak skuteczny nie był, ale też zaliczył dobry mecz, zdobywając osiem punktów i bonus. Brzozowski takiej zdobyczy nie gwarantował. Znamienne jest jednak, że reprezentant Marwis.pl Falubazu Zielona Góra okazał się najskuteczniejszym seniorem w drużynie.

Liderzy powinni zatem otrzymać kilka gorzkich słów. Jedynie Oskar Polis zanotował osiem "oczek", ale jednak dwa razy przyjechał ostatni, co też chluby nie przynosi. Inni z kolei kompletnie zawiedli. Można powiedzieć wprost - w takiej formie bez zawodników z Ekstraligi Kolejarz przegrałby spotkanie. To zły prognostyk na kolejne mecze. Dwumecz z Lokomotivem pewnie jest rozstrzygnięty, ale w finale Trans MF Landshut Devils może nie być takie pobłażliwe.

Szykuje się dłuższa przygoda w 2. Lidze

Nikołaj Kokin znów desygnował do jazdy aż czterech juniorów. Ci jednak nie zaskoczyli. Ernests Matjusonoks, Ricards Ansviesulis i Daniił Kołodinski jeździli zadziornie, ale nie zawsze stawali na wysokości zadania. Nawet Francis Gusts aż tak nie czarował. Na miarę potencjału pojechał jedynie świeżo upieczony senior - Oleg Michaiłow, zdobywając 16 punktów.

Przegrana niemalże przekreśla szanse Łotyszy na szybki powrót do eWinner 1. Ligi. Na pozór to nic wielkiego. Co jednak jeśli największe talenty zdecydują się odejść? Kolejny rok w najniższej klasie rozgrywkowej może nie satysfakcjonować Gustsa i Michaiłowa. Większe ambicje pewnie ma też Jewgienij Kostygow. Jeśli Lokomotiv potraci czołowych zawodników, pobyt w 2. Lidze okaże się dłuższy, niż w klubie zakładano.

OPTIBET LOKOMOTIV Daugavpils - 43

OK BEDMET KOLEJARZ Opole - 47



Optibet Lokomotiv Daugavpils:

9. Jewgienij Kostygow 10+1 (3,w,3,1,1,2*)

10. Ricards Ansviesulis 4 (0,2,1,1)

11. Kjastas Puodżuks 2 (1,1,w,-)

12. Ernest Matjuszonok 1+1 (1*,0,-,0)

13. Oleg Michaiłow 16 (2,3,3,3,2,3)

14. Francis Gusts 7 (2,2,1,2,0)

15. Daniił Kołodinski 3+1 (1*,0,2)



OK Bedmet Kolejarz Opole:

1. Mateusz Tonder 8+1 (2,1*,2,3,0)

2. Oskar Polis 8 (0,2,0,3,3)

3. Jacob Thorssell 5 (0,t,2,2,1)

4. Mads Hansen 6+2 (1,2*,0,2*,1)

5. Andriej Kudriaszow 5 (3,1,1,0)

6. Mateusz Świdnicki 15 (3,3,3,3,3)

7. Marcel Krzykowski 0 (0,u/-,-)

Bieg po biegu:

1. (69,27) Kostygow, Tonder, Puodżuks, Thorssell - 4:2 - 4:2

2. (68,03) Świdnicki, Gusts, Kołodinski, Krzykowski - 3:3 - 7:5

3. (69,34) Kudriaszow, Michaiłow, Matjusonoks, Polis - 3:3 - 10:8

4. (68,48) Świdnicki, Gusts, Hansen, Ansviesulis - 2:4 - 12:12

5. (70,08) Świdnicki, Hansen, Puodżuks, Matjusonoks - 1:5 - 13:17

6. (68,87) Michaiłow, Polis, Tonder, Kolodinski - 3:3 - 16:20

7. (69,52) Świdnicki, Ansviesulis, Kudriaszow, Kostygow (w) - 2:4 - 18:24

8. (68,96) Michaiłow, Thorssell, Gusts, Hansen - 4:2 - 22:26

9. (69,31) Kostygow, Tonder, Ansviesulis, Polis (d) - 4:2 - 26:28

10. (69,87) Świdnicki, Gusts, Kudriaszow, Puodżuks - 2:4 - 28:32

11. (70,09) Tonder, Hansen, Kostygow, Matjusonoks - 1:5 - 29:37

12. (69,37) Polis, Kołodinski, Kostygow - 3:3 - 32:40

13. (70,43) Michaiłow, Thorssell, Ansviesulis, Kudriaszow - 4:2 - 36:42

14. (69,58) Polis, Michaiłow, Thorssell, Gusts - 2:4 - 38:46

15. (69,83) Michaiłow, Kostygow, Hansen, Tonder - 5:1 - 43:47