Żużel. 2. Liga Żużlowa. Liderzy Kolejarza pilnie poszukiwani! Junior musiał gasić pożar

Noty dla zawodników Optibet Lokomotivu Daugavpils:

Jewgienij Kostygow 4+. Nawet pechowy defekt nie przeszkodził mu w osiągnięciu dwucyfrówki. Jedyna wpadka Łotyszowi przydarzyła się w jedenastej odsłonie, kiedy to na 1:5 przewieźli go Mateusz Tonder i Mads Hansen. Przegrana z takimi rywalami to jednak nie powód do wstydu. Pierwszy z nich ścigał się w tym roku w PGE Ekstralidze, a drugi jest obecnym liderem indywidualnych mistrzostw świata juniorów.

Ricards Ansviesulis 2. Młodzieżowiec wbrew pozorom pokazał się z całkiem dobrej strony. Aż dwukrotnie pokonał jednego z liderów gości - Andrieja Kudriaszowa. Ponadto poza inauguracyjnym wyścigiem w każdych kolejnych gonitwach zdobywał przynajmniej "oczko".

Kjastas Puodżuks 1. Doświadczony żużlowiec ewidentnie znajduje się pod formą. W poniedziałek pokazał plecy tylko Jacobowi Thorssellowi. Co niektórzy mogliby pomylić go ze stawiającym pierwsze kroki w dorosłym sporcie juniorem.

Ernest Matjuszonok 1. Rozważaliśmy dopisanie plusa ze względu na młody wiek, ale zwyczajnie się on nie należy. Występ zbliżony do wspomnianego wcześniej Puodżuksa.

Oleg Michaiłow 5+. O krok od perfekcji! Nadzieja łotewskiego żużla nie zawiodła i siała postrach wśród rywali. Ekstraligowi prezesi po poniedziałkowym meczu powinni wykręcić do niego numer, ponieważ swoimi umiejętnościami zdecydowanie przewyższa on drugą ligę.

Francis Gusts 4. Do pełni szczęścia zabrakło tylko biegowego zwycięstwa. Jeden z najlepszych zawodników U-21 całych rozgrywek przyćmił kilku opolskich seniorów na czele z Andriejem Kudriaszowem i Jacobem Thorssellem.

Daniił Kołodinski 1+. Nikt nie oczekiwał po nim cudów, jednak ciut więksi optymiści spodziewali się nieco większego dorobku niż 3+1. W pokonanym polu z przeciwników pozostawił tylko Marcela Krzykowskiego.

Noty dla zawodników OK Bedmet Kolejarza Opole:

Mateusz Tonder 3+. Ekstraligowe wzmocnienie nie sprawdziło się w stu procentach. Żużlowiec Falubazu często mieszał lepsze wyścigi z gorszymi, a pojedynek zakończył zerem. Zarówno kibice, jak i sztab szkoleniowy liczyli na więcej.

Oskar Polis 3+. Zawodził w początkowej fazie zawodów. W końcówce wrzucił szósty bieg i był nie do zatrzymania. Na wychowanka Włókniarza recepty nie potrafił znaleźć nawet Oleg Michaiłow, czyli lokalny matador Optibet Lokomotivu.

Jacob Thorssell 2. Wielu obserwatorów widziało Szweda w eWinner 1. Lidze, ale 6 września pokazał on, że jeszcze do tego daleka droga. W oczy rzucała się przede wszystkim ogromna nerwowość, bo jak inaczej wytłumaczyć chociażby taśmę z biegu piątego.

Mads Hansen 3+. Aktualny lider indywidualnych mistrzostw świata juniorów, podobnie jak jego niektórzy zespołowi koledzy, zupełnie nie przypominał siebie z poprzednich spotkań. Co najważniejsze, dwa wyścigi z udziałem Duńczyka kończyły się zwycięstwem opolan w stosunku 5:1. Za to należy się ogromny plus.

Andriej Kudriaszow 2. Po inauguracyjnej "trójce" nic nie zapowiadało tragedii i zaledwie dwóch zdobytych "oczek" w pozostałych wyścigach. Menedżer Piotr Mikołajaczak w trakcie meczu stracił zaufanie do Rosjanina i nie puścił go w gonitwach nominowanych.

Mateusz Świdnicki 6. Młodzieżowiec Eltrox Włókniarza pozamiatał i zwyczajnie nie było na niego mocnych. 20-latek musiał gasić pożar spowodowany momentami katastrofalną dyspozycją seniorów. Częstochowianin w roli strażaka odnalazł się doskonale, co doskonale obrazuje komplet punktów.

Marcel Krzykowski 1. Z kretesem poległ w biegu młodzieżowym, a później już nie pojawił się na torze.