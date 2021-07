Żużel. 2. Liga Żużlowa. Kto zbliży się do fazy play-off?

Część obserwatorów widziała gospodarzy sobotniego spotkania w roli faworyta do zwycięstwa w całej lidze. Wszystko dlatego, że skład diabłów z Landshut stanowią w zasadzie najlepsi Niemcy poza Kevinem Woelbertem. Dodatkowo w trakcie sezonu szeregi drużyny prowadzonej przez Sławomira Kryjoma zasilił Dimitri Berge, który w eWinner 1. Lidze szału by raczej nie zrobił, ale na najniższym poziomie rozgrywkowym jest solidnym wzmocnieniem.

Jeśli ktoś stawiał pieniądze na awans Trans MF Landshut Devils, raczej nie ograbi bukmachera, wygrywając pokaźną sumę. Postawę niemieckiej drużyny można określić mianem poprawnej - unikają wpadek, wygrywają ze słabszymi drużynami, zaczęli zbierać bonusy (zdobyte z drużynami z Rzeszowa i Wittstock), ale z faworytami rozgrywek przegrywali, choć pokazywali się z ambitnej strony. Za styl jednak punktów nikt nie daje i zamiast rozmyślać nad ewentualnym awansem, Niemcy na razie muszą skupiać się na awansie do fazy play-off, co i tak byłoby dużym sukcesem tego zespołu.

PSŻ delikatnie poniżej oczekiwań

Poznaniacy w tym sezonie odrobinę zawodzą. Choć nie byli wymieniani w gronie faworytów do awansu, to jednak wielu prognozowało, że PSŻ nie będzie miało większych problemów z awansem do pierwszej czwórki. Na razie wiele wskazuje na to, że nie jest to tak pewne.

Choć z perspektywy czasu porażka na własnym torze z Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz wydaje się być całkowicie normalna, bo rawiczanie są drugą najlepszą drużyną ligi, to jednak na początkowym etapie sezonu i patrząc na przebieg spotkania, była niespodzianką.

Przełamanie przyszło jednak dość szybko, bo żużlowcy trenera Piotra Palucha wygrali u siebie z 7R Stolaro Stalą, a później pokonali na wyjeździe Wolfe Wittstock. Niestety dla sympatyków żółto-czarnych z meczach z faworytami ligi, ich ulubieńcom nie szło już tak dobrze. Porażka u siebie z Kolejarzem Opole, na wyjeździe w Rawiczu i Dyneburgu, nie nastraja optymizmem tych, którzy liczyli, że poznaniakom może uda się awansować do eWinner 1. Ligi.

Pozostaje im liczyć na to, że żużlowcy SpecHouse PSŻ awansują do pierwszej czwórki i przedłużą swój sezon. Ważnym krokiem jest pokonanie w dwumeczu Trans MF Landshut Devils. Pierwsze spotkanie tych drużyn już jutro o godzinie 12:00 w Landshut.

Piotr Kaczorek