Żużel. 2. Liga Żużlowa. Kolejarz - Stal. Rzeszowianie nie mieli liderów. Rawiczanie zaczęli od zwycięstwa

Udanie rywalizację w nowym sezonie zaczęła Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. Gospodarze szybko objęli prowadzenie, nie oddając go do samego końca. W rzeszowskiej ekipie świetnie spisywał się Sam Masters, ale to było za mało, by 7R Stolaro Stal Rzeszów mogła konkurować z przeciwnikiem. Mecz dość mocno się rozwlekł, gdyż nie brakowało przerw i upadków, przedłużających starcie.

Kolejarz mógł w spotkaniu liczyć na etatowych żużlowców Fogo Unii Leszno - Jaimona Lidseya, Krzysztofa Sadurskiego i Kacpra Pludrę. Juniorzy mieli "zrobić swoje", natomiast Australijczyk powinien w 2. lidze być czołową postacią. Okazało się, że żaden z nich nieszczególnie pomógł swej ekipie. Sadurski pojechał solidnie, ale Pludra i Lidsey, zamiast potwierdzić dobrą formę z soboty, pokazali, że ich forma jest nierówna. Szczególnie zaskoczył 22-latek, zaliczając dwa upadki wynikające ze swoich błędów.

Nie zawiedli z kolei inni. Kapitalnie spisał się Szymon Szlauderbach, dając sygnał, że w Unii również można na niego postawić. Dobre zawody odjechał także Damian Baliński. Swoje dołożył Damian Dróżdż, choć w jego przypadku można czuć pewien niedosyt, zważywszy, jaką formę prezentował on w zeszłym sezonie. Rawiczanie wyglądali jednak lepiej drużynowo i to pozwoliło im odnieść wygraną.

Po stronie gości na torze szalał Sam Masters. Australijczyk nie miał jednak wsparcia. Beznadziejnie pojechał Adam Ellis. Zeszły sezon postawił przed Brytyjczykiem oczekiwania, a pierwszy start w nowym roku był dla niego zderzeniem ze ścianą. Ciekawy debiut w Polsce zaliczył natomiast Tim Soerensen, choć wydaje się, że Duńczyk potrafi spisywać się lepiej. Dużo Stali dał Dawid Rempała. Junior w końcu pokazał się w sezonie z dobrej strony, choć w biegu 14 zaliczył on niepotrzebny upadek, zabierając podwójne zwycięstwo w biegu i sobie dwa cenne punkty.

Spotkanie przyniosłoby dużo emocji, gdyby nie liczne przerwy. Na torze nie brakowało upadków oraz innych powodów przerwania wyścigów. Ostrej wymiany ciosów też brakowało, poza pojedynczymi atakami. Kolejarz po prostu spokojnie objął prowadzenie, by następnie konsekwentnie się go trzymać.

METALIKA RECYCLING Kolejarz Rawicz - 49

7R STOLARO Stal Rzeszów - 40



Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

9. Jaimon Lidsey 4+1 (3,w,1*,w)

10. Damian Baliński 11 (3,3,2,3,0)

11. Keynan Rew 7 (0,1,3,1,2)

12. Szymon Szlauderbach 13+1 (3,3,2*,2,3)

13. Damian Dróżdż 8+1 (1,2,2,2*,1)

14. Kacper Pludra 2+1 (0,2*,t)

15. Krzysztof Sadurski 4+1 (3,1*,0)



7R Stolaro Stal Rzeszów:

1. Sam Masters 15+1 (1*,3,3,3,3,2)

2. Dawid Stachyra 0 (0,0,-,-)

3. Adam Ellis 2 (2,0,w,0,0,-)

4. Tim Soerensen 8+1 (1,2,3,1,1*)

5. Hubert Łęgowik 9 (2,2,1,1,3)

6. Mateusz Majcher 1+1 (1*,0,-)

7. Dawid Rempała 5+1 (2,1,0,2*,u)



Bieg po biegu:

1. (63,43) Lidsey, Ellis, Masters, Rew - 3:3 - 3:3

2. (63,90) Sadurski, Rempała, Majcher, Pludra - 3:3 - 6:6

3. (62,85) Szlauderbach, Łęgowik, Dróżdż, Stachyra - 4:2 - 10:8

4. (62,81) Baliński, Pludra, Soerensen, Majcher - 5:1 - 15:9

5. (62,23) Szlauderbach, Soerensen, Rew, Ellis - 4:2 - 19:11

6. (61,71) Masters, Dróżdż, Sadurski, Stachyra - 3:3 - 22:14

7. () Baliński, Łęgowik, Rempała, Lidsey (w) - 3:3 - 25:17

8. (62,47) Soerensen, Dróżdż, Ellis (w), Pludra (t) - 2:3 - 27:20

9. (62,14) Masters, Baliński, Lidsey, Ellis - 3:3 - 30:23

10. (61,90) Rew, Szlauderbach, Łegowik, Rempała - 5:1 - 35:24

11. (61,51) Masters, Szlauderbach, Soerensen, Lidsey (w) - 2:4 - 37:28

12. (61,92) Masters, Rempała, Rew, Sadurski - 1:5 - 38:33

13. (62,35) Baliński, Dróżdż, Łegowik, Ellis - 5:1 - 43:34

14. () Łęgowik, Rew, Dróżdż, Rempała (u) - 3:3 - 46:37

15. (61,59) Szlauderbach, Masters, Soerensen, Baliński - 3:3 - 49:40



