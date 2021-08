Żużel. 2. Liga Żużlowa. Kolejarz - Stal. O osłabieniu nie ma mowy, odpuszczania też nie będzie

OK Bedmet Kolejarz oraz Metalika Recycling Kolejarz walczą o pierwsze miejsce na koniec rundy zasadniczej. Pozostały im jeszcze dwa spotkania, o jeden punkt na razie lepsi są opolanie, którzy w sobotę podejmą 7R Stolaro Stal Rzeszów. - Nie ma mowy o lekceważeniu rywala. Podchodzimy do tego meczu zdeterminowani i w pełni skoncentrowani. Jedziemy po kolejne zwycięstwo, po pełną pulę. Nie będziemy odpuszczać, przystępujemy w jak najsilniejszym składzie - powiedział nam Piotr Mikołajczak, menedżer opolan.

Dla rzeszowian to mecz o wielką stawkę

Goście z Podkarpacia przyjadą do Opola z nożem na gardle. Jeśli przegrają, to miejsce w czwórce będzie prawie niemożliwe do osiągnięcia. Gospodarze zdają sobie z tego sprawę, dlatego solidnie się przygotowali w trakcie piątkowego treningu. - Obecni byli wszyscy zawodnicy oprócz Jacoba Thorssella. Miał ligę ligę szwedzką, dlatego dopiero dziś dojedzie do Opola. Jazdy ma non stop, w meczu normalnie wystąpi. Być może zobaczymy go na próbie toru. To jednak jeszcze muszę ustalić - dodał.

Strata Kowalskiego to osłabienie?

Znaczącą rolę w drużynie lidera tabeli od początku rozgrywek pełni junior Bartłomiej Kowalski, który startuje w OK Bedmet Kolejarzu jako gość z Eltrox Włókniarza. Ostatnio doznał jednak kilku urazów i zastąpi go Mateusz Świdnicki. - To są dwaj równorzędni zawodnicy. Mateusz i Bartek prezentują wysoki poziom przede wszystkim w zawodach młodzieżowych, niejednokrotnie robili komplety. Mateusz częściej występuje w PGE Ekstralidze i bardzo ładnie się spisuje, Bartek natomiast jedzie wyśmiecie u nas - zauważył nasz rozmówca.

Rzadko się zdarza, że młodzieżowiec może pochwalić się drugą średnią biegową w drużynie. Tak jest w przypadku Kowalskiego i OK Bedmet Kolejarza (2,286). - Bartek jest na piątym miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych w całej 2. Lidze Żużlowej. Teraz mamy do dyspozycji Mateusza. Nie ma mowy o osłabieniu. To fajni i skromni chłopacy - kontynuował menedżer.

Kowalski i Świdnicki na play-offy?

Obecność zarówno Bartłomieja Kowalskiego, jak i Mateusza Świdnickiego jest ważna dla menedżera. Czy zatem skorzysta z nich jednocześnie podczas półfinałów i finałów? Jeden musiałby startować jako senior, drugi jako junior. - Dokładnie tak pojechaliśmy w Rawiczu, bo wtedy nie mogłem skorzystać z lidera Thorssella i Mateusz go zastąpił. Czy takie rozwiązanie będzie do zastosowania? Zobaczymy, jak dalej będą jechali nasi zawodnicy. Takiego scenariusza jednak nie można wykluczyć - podsumował Mikołajczak.

Awizowane składy na mecz OK Bedmet Kolejarz Opole - 7R Stolaro Stal Rzeszów:

OK Bedmet Kolejarz Opole: 9. Kamil Brzozowski, 10. Jacob Thorssell, 11. Mads Hansen, 12. Andriej Kudriaszow, 13. Oskar Polis, 14. Kacper Łobodziński, 15. Mateusz Świdnicki.

7R Stolaro Stal Rzeszów: 1. Adrian Cyfer, 2. Karol Baran, 3. Patryk Rolnicki, 4. Sam Masters, 5. Hubert Łęgowik, 6. Mateusz Majcher.

Początek meczu w sobotę 14 sierpnia o godzinie 14:00.