- Nie powiedziałbym, że jest nam łatwo. Do każdego rywala podchodzimy z dużym respektem, jesteśmy skoncentrowani i przygotowani. Na pewno jakaś weryfikacja nastąpi w Rawiczu oraz w Daugavpils. Liczę na to, że chłopacy pokażą charakter i wolę walki. Pojedziemy tam po pełną pulę, ale tor wszystko zweryfikuje - mówił nam kilka dni temu Piotr Mikołajczak pytany o świetną passę opolan.

OK Bedmet Kolejarz do Rawicza przyjechał po ośmiu zwycięstwach. Co więcej, rywale lidera 2. Ligi Żużlowej nie byli w stanie uzbierać choćby 40 punktów. Pierwszego poważnego sprawdzianu spodziewano się dopiero teraz. Drużynę z Rawicza regularnie wzmacniają zawodnicy Fogo Unii Leszno, dlatego Metalika Recycling Kolejarz także liczy się w grze o awans. W pierwszym meczu tych zespołów zwyciężyli opolanie 51:39. Osłabieni przyjezdni ten sprawdzian oblali.

Reklama

Problemy opolan na starcie

Goście musieli stoczyć bój na trudnym terenie w Rawiczu bez najlepszego żużlowca na trzecim poziomie rozgrywkowym, czyli Jacoba Thorssella. Lider drużyny z Opola doznał urazu podczas finału Indywidualnych Mistrzostw Szwecji w Malilli. Zastąpił go Mateusz Świdnicki, więc w teorii ciężko było mówić o "gigatycznym osłabieniu". W praktyce było inaczej. Na co dzień młodzieżowiec Eltrox Włókniarza w swoim pierwszym starcie nie wytrzymał jednak ciśnienia i wjechał w taśmę. W wyścigu otwarcia to samo zrobił Mads Hansen.

Ogólnie to opolanie mieli kłopoty w pierwszych gonitwach, gdyż do dwóch taśmy musimy dodać jeszcze wykluczenie Oskara Polisa. Przewaga gospodarzy była jednak nieznaczna, bo na dobrym poziomie punktowali Bartłomiej Kowalski oraz Andriej Kudriaszow. Hansen z łatwością mógł wskazać bardziej udane mecze w swoim wykonaniu. Duńczyk po dwóch seriach miał na swoim koncie...dwie taśmy. Rzadko spotykany obrazek na żużlowych torach. Żużlowcy z Opola dotknęli taśmy aż czterokrotnie!

Atomowa para gospodarzy

Sympatycy Metaliki Recycling Kolejarza mieli pełne prawo oklaskiwać jazdę Damiana Balińskiego i Jaimona Lidseya, którzy w ważnych momentach przywieźli dwa podwójne zwycięstwa. To właśnie głównie dzięki nim rawiczanie powiększyli przewagę do dziesięciu "oczek". Pierwsza porażka lidera znacząco się przybliżała, a w dodatku pod znakiem zapytania stał punkt bonusowy za wygraną w dwumeczu. W końcowej fazie zawodów podopieczni Romana Jankowskiego próbowali odbić go opolanom.

Obok Balińskiego i Lidseya na wielkie słowa uznania zasługuje Damian Dróżdż, który z bonusami wywalczył komplet punktów (13+2) i zmazał plamę po nieudanym pierwszym spotkaniu tych drużyn (25-latek 3 lipca w Opolu uzbierał tylko dwa "oczka". Na bardzo wysokim poziomie pojechał także mogący pochwalić się wieloma solidnymi wynikami na drugoligowych torach Szymon Szlauderbach. Kacper Pludra obudził się w drugiej fazie meczu, pozostali juniorzy też punktowali, lecz bez większego "błysku".

Rawiczanie w końcówce zachowali nerwy na wodzy i zgarnęli niezwykle cenny punkt bonusowy. Być może opolanie będą potrafili zrewanżować się w play-offach.

METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ: 55

OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE: 35

OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE:

1. Mads Hansen - 0 (t,t,-,-)

2. Mateusz Świdnicki - 9 (t,2,0,3,1,3)

3. Andriej Kudriaszow - 8 (2,3,1,0,1,1)

4. Kamil Brzozowski - 4 (0,1,2,1)

5. Oskar Polis - 4 (w,1,3,u,d)

6. Bartłomiej Kowalski - 9+2 (1*,3,3,1*,1,t)

7. Marcel Krzykowski - 1 (0,1,0,0)

METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ:

9. Jaimon Lidsey - 10+2 (3,2*,2*,3,0)

10. Damian Baliński - 13 (2,3,3,3,2)

11. Kacper Pludra - 4 (0,0,2,2)

12. Szymon Szlauderbach - 10+2 (3,2,1,2*,2*)

13. Damian Dróżdż - 13+2 (2*,3,3,2*,3)

14. Krzysztof Sadurski - 2+2 (1*,1*,w)

15. Damian Ratajczak - 3+1 (2,0,1*)

BIEG PO BIEGU:

1. Lidsey, Kudriaszow, Kowalski, Pludra, Hansen (t) - 3:3

2. Kowalski, Ratajczak, Sadurski, Krzykowski - 3:3 (6:6)

3. Szlauderbach, Dróżdż, Krzykowski, Polis (w), Świdnicki (t) - 5:1 (11:7)

4. Kowalski, Baliński, Sadurski, Brzozowski - 3:3 (14:10)

5. Kudriaszow, Szlauderbach, Brzozowski, Pludra - 2:4 (16:14)

6. Dróżdż, Świdnicki, Kowalski, Ratajczak, Hansen (t) - 3:3 (19:17)

7. Baliński, Lidsey, Polis, Krzykowski - 5:1 (24:18)

8. Dróżdż, Brzozowski, Kudriaszow, Sadurski (w) - 3:3 (27:21)

9. Baliński, Dróżdż, Kowalski, Świdnicki - 5:1 (32:22)

10. Polis, Pludra, Szlauderbach, Kowalski - 3:3 (35:25)

11. Lidsey, Szlauderbach, Brzozowski, Kudriaszow - 5:1 (40:26)

12. Świdnicki, Pludra, Ratajczak, Krzykowski - 3:3 (43:29)

13. Baliński, Dróżdż, Kudriaszow, Polis (u) - 5:1 (48:30)

14. Dróżdż, Szlauderbach, Świdnicki, Polis (d) - 5:1 (53:31)

15. Świdnicki, Baliński, Kudriaszow, Lidsey - 2:4 (55:35)