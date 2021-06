Metalika Recycling Kolejarz to jedna z najmocniejszych ekip na drugoligowym froncie. Nie może być inaczej, skoro podopieczni Romana Jankowskiego mają na swoim koncie komplet zwycięstw. W sobotnim pojedynku o wygraną nie miało być łatwo, bo do Rawicza zawitał niewygodny rywal - SpecHouse PSŻ. Skład drużyny ze stolicy Wielkopolski wzmocnił "gość" z Moje Bermudy Stali Gorzów, co tylko wzmocniło siłę rażenia poznaniaków.

Obudzili się zbyt późno

Poznaniacy w wywiadach dla Motowizji zarzekali się, że przyjechali do Rawicza po zwycięstwo. Gospodarze ich zapędy jednak bardzo szybko stonowali, gdyż po dwóch seriach startów mecz już był niemal rozstrzygnięty (29:13). Rewelacyjnie punktowali młodzieżowcy Fogo Unii Leszno - Kacper Pludra, Krzysztof Sadurski oraz Damian Ratajczak. Ten pierwszy w wywiadzie zachował skromność i nie pastwił się nad słabo dysponowanym przeciwnikiem. Klasą dla samego siebie był z kolei weteran żużlowych torów Damian Baliński.

Po stronie SpecHouse PSŻ-u do czasu brakowało indywidualnych zwycięstw. Goście pierwszą "trójkę" na swoim koncie zgromadzili dopiero w wyścigu ósmym, kiedy zwyciężył Lars Skupień. Było to podwójne uderzenie gości, bo drugi na mecie pojawił się Jonas Seifert-Salk. Przyjezdni zaczęli się budzić, a w ekipie gości wkradła się nerwowość. Dowodem była taśma Kacpra Pludry czy wykluczenie Keynana Rew za dwa ostrzeżenia na starcie. Dopasował się również lider poznaniaków - Kevin Woelbert, choć chwilę później przywiózł też zero.

Wyrównana końcówka

Ostatnie pięć wyścigów rundy zasadniczej zakończyło się remisami 3:3. Żużlowcy z Poznania wygrywali biegi indywidualnie, lecz za ich plecami do mety dojeżdżali miejscowi, dlatego przewaga rawiczan wciąż była bezpieczna. Metalika Recycling przed gonitwami nominowanymi mogła być już pewna meczowego zwycięstwa oraz zdobycia punktu bonusowego. Trzy "oczka" zostały w Rawiczu.

METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ: 50

SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ: 40

SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ:

1. Robert Chmiel - 3 (2,0,1,0)

2. Marcus Birkemose - 9 (2,1,2,3,1)

3. Jonas Seifert-Salk - 11+2 (1*,2,2*,3,3)

4. Lars Skupień - 7 (1,u,3,3,u)

5. Kevin Woelbert - 9+1 (1*,2,3,0,3)

6. Kacper Kłosok - 1 (1,0,0)

7. Jan Rachubik - 0 (w,0,d)

METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ:

9. Keynan Rew - 2+1 (0,1,w,1*)

10. Damian Baliński - 10+1 (2*,3,3,2,-)

11. Kacper Pludra - 10 (3,3,t,2,2)

12. Szymon Szlauderbach - 9 (3,1,2,2,1)

13. Damian Dróżdż - 5+1 (0,3,1,1*,-)

14. Krzysztof Sadurski - 8 (3,3,0,2)

15. Damian Ratajczak - 6+3 (2*,2*,1*,1,0)

Bieg po biegu:

1. Pludra, Chmiel, Seifert-Salk, Rew - 3:3

2. Sadurski, Ratajczak, Kłosok, Rachubik (w) - 5:1 (8:4)

3. Szlauderbach, Birkemose, Woelbert, Dróżdż - 3:3 (11:7)

4. Sadurski, Baliński, Skupień, Kłosok - 5:1 (16:8)

5. Pludra, Seifert-Salk, Szlauderbach, Skupień (u) - 4:2 (20:10)

6. Dróżdż, Ratajczak, Birkemose, Chmiel - 5:1 (25:11)

7. Baliński, Woelbert, Rew, Rachubik - 4:2 (29:13)

8. Skupień, Seifert-Salk, Dróżdż, Sadurski - 1:5 (30:18)

9. Baliński, Birkemose, Chmiel, Rew - 3:3 (33:21)

10. Woelbert, Szlauderbach, Ratajczak, Kłosok, Pludra (t) - 3:3 (36:24)

11. Skupień, Szlauderbach, Rew, Chmiel - 3:3 (39:27)

12. Birkemose, Pludra, Ratajczak, Rachubik (d) - 3:3 (42:30)

13. Seifert Salk, Baliński, Dróżdż, Woelbert - 3:3 (45:33)

14. Woelbert, Sadurski, Szlauderbach, Skupień (u) - 3:3 (48:36)

15. Seifert-Salk, Pludra, Birkemose, Ratajczak - 2:4 (50:40)

