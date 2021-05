Starcie Kolejarza z zespołem z Landshut było ważne dla obu stron. Gospodarze sensacyjne zaczęli zmagania w 2. Lidze, wygrywając dwa mecze. Niemcy z kolei nie spisywali się za dobrze, dwa razy przegrywając. Teraz jednak zadanie postawione przed podopiecznymi Sławomira Kryjoma wydawało się nieco łatwiejsze.

Talent się uaktywnił

W spotkaniu udział wziął Damian Ratajczak. 16-letni zawodnik w końcu może startować w lidze. Oczekiwali go również w Fogo Unii Leszno, gdzie niedawno zaliczył debiut. Na niższym szczeblu rozgrywek Ratajczak może nie tylko nabierać doświadczenia, ale i też powalczyć o punkty. Mecz pokazał, że żużlowiec ma sporo do zaoferowania.

Przede wszystkim junior był szybki, co pozwoliło mu wygrać aż trzy wyścigi. Dwa razy młodzieżowiec pokonał Noricka Bloedorna, czyli odkrycie sezonu w 2. Lidze. Ratajczak pokazał też siłę mentalną. W swoim trzecim starcie został on bezpardonowo zaatakowany, przez co przyjechał ostatni. To nie przeszkodziło mu wygrać kolejnego wyścigu. Trener widział potencjał zawodnika, wpuszczając go za Matthew Gilmore'a. Punkty Ratajczaka były bardzo ważne. W pierwszej części zawodów Kolejarzowi nie pomagał Szymon Szlauderbach, który w poprzednich meczach dbał o wynik.

Wsparcie nic nie dało

Diabły z kolei przed meczem sprowadziły Dimitrija Berge. Francuz nie miał miejsca w Abramczyk Polonii Bydgoszcz. W lidze niżej 25-latek powinien być jednak ważnym ogniwem zespołu. Mecz w jego wykonaniu nie był idealny, ale skończył on z dorobkiem 10 punktów. Raczej tylu nie dałby Nick Skorja, który stracił miejsce w składzie na rzecz nowego nabytku.

Czy punkty Berge coś wniosły? Nie. Nie pomógł nawet bardzo dobry Kai Huckenbeck. W pewnym momencie w drużynie z Niemiec zabrakło jeszcze jednego "pewniaka". Tym razem nie błysnął Bloedorn. Smolinski nadal oswaja się ze sprzętem. Doświadczonemu Niemcowi brakowało szybkości. Pozostali także nie dorzucili niczego ekstra. Może więcej dałby Valentin Grobauer, gdyby nie wypadek z jego udziałem. Podczas kraksy uderzył w niego motocykl Balińskiego. Na domiar złego dla Niemca, w tej sytuacji sędzia podjął kontrowersyjną decyzję o jego wykluczeniu.

Odwrotnie do założeń

Finalnie Kolejarz odniósł trzecie zwycięstwo. Rawiczanie mogą dzięki temu śmiało spoglądać w stronę fazy play-off, a nawet myśleć o sprawieniu niespodzianki. Tym bardziej że zawsze w odwodzie zostaje jeszcze Jaimon Lidsey. Diabły natomiast mają bilans 0-3. Nijak ma się to do bycia czarnym koniem. Kryjom ma na pewno o czym myśleć. Szczególnie chodzi o formację juniorską. Poza Bloedornem zespół nie ma żużlowca, który postawiłby się rówieśnikom.

METALIKA RECYCLING Kolejarz Rawicz - 48

TRANS MF Landshut Devils - 41



Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

9. Keynan Rew 8+1 (2,3,1,2*,0)

10. Damian Baliński 8 (1,w,2,2,3)

11. Matthew Gilmore 0 (0,0,-,-)

12. Szymon Szlauderbach 7+1 (0,1,1,3,2*)

13. Damian Dróżdż 12+1 (3,2,3,1*,3)

14. Damian Ratajczak 10 (3,3,0,3,1)

15. Krzysztof Sadurski 3 (1,0,2)



Trans MF Landshut Devils:

1. Valentin Grobauer 4 (3,1,w,0)

2. Kai Huckenbeck 11+2 (1*,3,3,3,1*)

3. Dimitri Berge 10+1 (1,3,1*,3,2)

4. Michael Haertel 6+1 (0,2*,2,1,1)

5. Martin Smolinski 6 (2,2,2,0,w)

6. Norick Bloedorn 4 (2,2,0)

7. Mario Niedermeier 0 (w,-,-)

Bieg po biegu:

1. (61,07) Grobauer, Rew, Berge, Gilmore - 2:4 - 2:4

2. (63,52) Ratajczak, Bloedorn, Sadurski, Niedermeier (w) - 4:2 - 6:6

3. (61,90) Dróżdż, Smolinski, Huckenbeck, Szlauderbach - 3:3 - 9:9

4. (62,89) Ratajczak, Bloedorn, Baliński, Haertel - 4:2 - 13:11

5. (64,09) Berge, Haertel, Szlauderbach, Gilmore - 1:5 - 14:16

6. (63,35) Huckenbeck, Dróżdż, Grobauer, Sadurski - 2:4 - 16:20

7. (63,51) Rew, Smolinski, Baliński (w) - 3:2 - 19:22

8. (63,21) Dróżdż, Haertel, Berge, Ratajczak - 3:3 - 22:25

9. (63,28) Ratajczak, Smolinski, Szlauderbach, Bloedorn - 3:3 - 25:28

10. (63,21) Ratajczak, Smolinski, Szlauderbach, Bloedorn 4:2 - 29:30

11. (63,40) Szlauderbach, Rew, Haertel, Grobauer - 5:1 - 34:31

12. (62,85) Huckenbeck, Sadurski, Ratajczak - 3:3 - 37:34

13. (62,84) Berge, Baliński, Dróżdż, Smolinski - 3:3 - 40:37

14. (63,74) Baliński, Szlauderbach, Haertel, Smolinski (w) - 5:1 - 45:38

15. (62,81) Dróżdż, Berge, Huckenbeck, Rew - 3:3 - 48:41



