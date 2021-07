- Nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę - podkreślał przed meczem w wywiadzie dla Motowizji Sławomir Kryjom. Słowa menedżera Trans MF Landshut Devils były odważne, gdyż z OK Bedmet Kolejarzem nikt nie był w stanie zdobyć nawet 40 punktów. Drużyna Piotra Mikołajczaka to prawdziwy hegemon 2. Ligi Żużlowej i absolutny kandydat do awansu. Jak na razie opolanie jednak skupiają się na wygraniu rundy zasadniczej, a prawdziwa walka rozpocznie się dopiero w play-offach.



Dwóch zawodników meczu nie wygra

Początek meczu zapowiadał całkiem niezłe emocje, gdyż drużyna z Niemiec miała w swoich szeregach żużlowców, którzy potrafili skutecznie rywalizować z gospodarzami. Za idealny przykład można podać osobę Dimitriego Berge, jak i Kaia Huckenbecka. Obaj świetnie wywiązali się z roli liderów. Pozostała część zespołu jednak wyglądała dosyć blado, przez co dość szybko losy zwycięstwa się rozstrzygnęły. Punkt bonusowy także pozostał w Opolu (w Niemczech wygrali opolanie 54:36).



Reklama

Przerwa w zawodach

Po drugiej serii startów ludzie na stadionie, a także siedzący przed telewizorami kibice, musieli uzbroić się w cierpliwość. A mianowicie w Opolu mieli chwilowe problemy z prądem i przerwa nieco się wydłużyła. Na całe szczęście organizatorzy dość szybko uporali się z problemami, dzięki czemu spotkanie było kontynuowane. Najczarniejszy scenariusz się nie sprawdził - najwięksi sceptycy mogli obawiać się chociażby powtórki z Gorzowa lub Ostrowa, kiedy mecze nie zostały dokończone.



Pojedynek przebiegał sprawnie, nie było upadków, taśm czy przerywanych wyścigów z jeszcze innych powodów. Piętnaście biegów odjechano w dwie godziny, przy kilkunastominutowej przerwie to wyczyn. Zespół lidera tabeli jeszcze przed wyścigami nominowanymi mógł otwierać korki od szampana, gdyż już w trzynastej gonitwie przypieczętowano zwycięstwo za trzy punkty.



Zespół doskonały

Opolanie mają kim straszyć, zresztą w tym składzie personalnym mogliby śmiało walczyć na torach pierwszoligowych. Jacob Thorssell kolejny raz potwierdził swoją klasę (13+1 pkt), choć w ostatnim starcie kompletu pozbawił go Dimitri Berge (15 pkt). Francuz świetnym atakiem po szerokiej części toru zaskoczył Szweda. Doskonale spisał się Mads Hansen, nieźle zapunktował również Oskar Polis. Gorszy dzień mieli jednak Andriej Kudriaszow i Kamil Brzozowski. W takich przypadkach menedżer Mikołajczak może jednak liczyć na juniora Bartłomieja Kowalskiego, który znów wystartował jako "gość". Marcel Krzykowski w swoich biegach też pozostawił po sobie niezłe wrażenie.



A Niemcy? Obok Berge i Huckenbecka należy pochwalił młodzieżowca Noricka Bloedorna, który jechał dobrze i mądrze. To wszystko zaowocowało 7 "oczkami". Na tak trudnym terenie jest to solidny wynik. Pozostali pojechali poniżej oczekiwań.



OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE: 51

TRANS MF LANDSHUT DEVILS: 39

TRANS MF LANDSHUT DEVILS:

1. Kai Huckenbeck - 11+1 (3,2,2,1*,3,0)

2. Nick Skorja - 3+1 (2,0,1*,0)

3. Tobias Busch - 1 (0,0,1,-,-)

4. Dimitri Berge - 15 (2,3,3,2,2,3)

5. Martin Smolinski - 2+1 (0,1,1*,0,-)

6. Norick Bloedorn - 7 (2,0,2,2,1)

7. Marius Hillebrand - 0 (0,0,-)

OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE:

9. Andriej Kudriaszow - 5 (2,3,0,0,-)

10. Jacob Thorssell - 13+1 (3,2*,3,3,2)

11. Kamil Brzozowski - 3+2 (1*,1*,0,1)

12. Mads Hansen - 10+1 (1,2,3,3,1*)

13. Oskar Polis - 9 (3,1,2,1,2)

14. Marcel Krzykowski - 2 (1,1,0)

15. Bartłomiej Kowalski - 9 (3,3,3,0)

Bieg po biegu:

1. Huckenbeck, Kudriaszow, Brzozowski, Busch - 3:3

2. Kowalski, Bloedorn, Krzykowski, Hillebrand - 4:2 (7:5)

3. Polis, Skorja, Hansen, Smolinski - 4:2 (11:7)

4. Thorssell, Berge, Krzykowski, Bloedorn - 4:2 (15:9)

5. Berge, Hansen, Brzozowski, Busch - 3:3 (18:12)

6. Kowalski, Huckenbeck, Polis, Skorja - 4:2 (22:14)

7. Kudriaszow, Thorssell, Smolinski, Hillebrand - 5:1 (27:15)

8. Berge, Polis, Busch, Krzykowski - 2:4 (29:19)

9. Thorssell, Huckenbeck, Skorja, Kudriaszow - 3:3 (32:22)

10. Hansen, Bloedorn, Smolinski, Brzozowski - 3:3 (35:25)

11. Hansen, Berge, Huckenbeck, Kudriaszow - 3:3 (38:28)

12. Kowalski, Bloedorn, Brzozowski, Skorja - 4:2 (42:30)

13. Thorssell, Berge, Polis, Smolinski - 4:2 (46:32)

14. Huckenbeck, Polis, Bloedorn, Kowalski - 2:4 (48:36)

15. Berge, Thorssell, Hansen, Huckenbeck - 3:3 (51:39)

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!