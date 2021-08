Żużel. 2. Liga Żużlowa. Jedni myślą o awansie, drudzy walczą o play-off

Żużel Żużel. 2. Liga Żużlowa. Debiutanci znajdą się w części finałowej rozgrywek? Wszystko dlatego, że miejscowa drużyna walczy w tym momencie o play-offy. Przed kilkunastoma dniami opublikowaliśmy analizę szans zespołów 2. Ligi Żużlowej na jazdę w części finałowej rozgrywek. Jeśli kolejne mecze będą się kończyły zgodnie z naszymi przewidywaniami, rzeszowian zabraknie w pierwszej czwórce.

Podopieczni Michała Widery wygrali co prawda ze wzmocnionym Frederikiem Jakobsenem, Optibet Lokomotivem Daugavpils, ale nie zgarnęli za dwumecz z Łotyszami punktu bonusowego. Gdyby ta sztuka im się udała, ich sytuacja byłaby dużo korzystniejsza. A tak, muszą zdobyć ponadprogramowe punkty.

Nowy faworyt do awansu?

Pierwsza okazja już w niedzielę, gdy w Rzeszowie pojawi się Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. Choć w ostatnich tygodniach, w kontekście rawiczan więcej mówiło się o, ujmijmy to delikatnie, niekulturalnym zachowaniu prezesa rawickiego klubu, Sławomira Knopa, to należy zauważyć, że w tym samym czasie rawiczanie urośli do miana faworyta rozgrywek.

Pokonali u siebie OK Bedmet Kolejarza Opole i zdobyli za ten dwumecz punkt bonusowy. Jeśli dołożymy do tego nie najlepszą postawę opolan w Wittstock, można wysnuć wniosek, że w 2. Lidze objawił się nowy faworyt do awansu i jest nim właśnie rawicki Kolejarz.

Oznacza to tyle, że rzeszowianom wygrać z rawiczanami będzie piekielnie trudno. Dość powiedzieć, że goście niedzielnego spotkania przed dwoma tygodniami pokonali Lokomotiv - z którym rzeszowianie nie zdobyli punktu bonusowego - na ich terenie.

Zdobycie punktów koniecznością

Wydaje się jednak, że jeśli w Rzeszowie marzą o play-offach, urwanie punktów faworytowi jest koniecznością. Później czeka ich wyjazd do Opola, gdzie raczej nie mają szans na żadne punkty, a na koniec przyjedzie do nich poznański SpecHouse PSŻ. Choć z poznaniakami raczej uda się wygrać, to o bonus będzie bardzo trudno, bo w Poznaniu rzeszowianie przegrali 34:56.

W Rzeszowie mogą sobie powiedzieć "teraz albo nigdy". Jeśli nie uda im się wyrwać w niedzielę punktów w meczu z liderem tabeli, będą zdani na ewentualne potknięcia w rywali. Powszechnie jednak wiadomo, że jeśli ma się okazję, lepiej brać sprawy w swoje ręce, a nie oglądać się na innych. Czy żużlowcy 7R Stolaro Stali tak właśnie zrobią? Przekonamy się już jutro.

Składy awizowane

7R Stolaro Stal Rzeszów:

9. Patryk Rolnicki

10. Sam Masters

11. Adrian Cyfer

12. Karol Baran

13. Hubert Łęgowik

14.

15. Mateusz Majcher

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

1. Keynan Rew

2. Damian Baliński

3. Kacper Pludra

4. Szymon Szlauderbach

5. Damian Dróżdż

6. Damian Ratajczak

7. Krzysztof Sadurski

Początek spotkania w niedzielę, 8 sierpnia, o godzinie 12:00.