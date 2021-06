Żużel. 2. Liga Żużlowa. Jeden z ostatnich takich wyjazdów Kolejarza Rawicz

Metalika Recycling Kolejarz to jak na razie jedna z największych rewelacji całej drugiej ligi. Podopieczni Romana Jankowskiego w obecnie trwających rozgrywkach spisują się znacznie powyżej oczekiwań i z sześcioma punktami na koncie plasują się na drugim miejscu w aktualnej klasyfikacji, nie zaznając przy tym ani razu goryczy porażki.

Niewątpliwie ogromna w tym zasługa młodych żużlowców Fogo Unii, którzy właśnie w Rawiczu zbierają cenne doświadczenie i szlifują formę przed pojedynkami w PGE Ekstralidze. Barwy "Niedźwiadków" w 2021 roku przynajmniej raz przywdziewali już Jaimon Lidsey, Damian Ratajczak, Krzysztof Sadurski oraz Kacper Pludra.

Reklama

Prezes klubu z Rawicza wykorzystuje jak tylko może sytuację, kiedy w dniu rozegrania spotkania Metalika Recycling Kolejarza nie jedzie akurat mistrz Polski z Leszna. Chociażby będzie tak w najbliższą sobotę. Do Wittstock wybierze się bowiem cała formacja młodzieżowa "Byków" z utalentowanym Damianem Ratajczakiem na czele.

Sielanka długo nie potrwa

Takie działania długo jednak nie potrwają, a wszystko przez dodatkowe miliony z telewizji. Od 2022 roku drużyny z PGE Ekstraligi będą musiały wystawić rezerwy w najniższej klasie rozgrywkowej i to pod własnym szyldem. Jest to równoznacznie z końcem zakończenia współpracy Unii z Kolejarzem. Oczywiście zespół mógłby nadal jeździć domowe spotkania w Rawiczu, ale musiałby występować jedynie pod nazwą Unia II Leszno, a to na pewno nie przypadłoby do gustu kibicom.

Co ciekawe, według naszych informacji starty w innym mieście sondowali między innymi włodarze Betard Sparty i Motoru Lublin. Obie te drużyny celowały w Kraków. Na konkrety w tej sprawie trzeba jeszcze troszkę poczekać. Tutaj podobnie jak w Rawiczu, drużyna nie mogłaby wystartować pod nazwą Wanda Kraków.

Wracając już do tematu sobotniego meczu, rawiczanie jadą na teren rywala po pewne dwa punkty do ligowej tabeli. Tylko kataklizm odbierze przyjezdnym zwycięstwo. Ostatnia postawa Wolfe nie jest najlepsza, a Metalika Recycling Kolejarz, z racji względnie młodej drużyny, ze spotkania na spotkanie powinien spisywać się coraz lepiej.

Awizowane składy na mecz Wolfe Wittstock - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

Wolfe Wittstock: 9. Steven Mauer, 10. Fraser Bowes, 11. Sandro Wassermann, 12. Lukas Baumann, 13. Max Dilger, 14. Erik Bachhuber, 15. Ben Ernst

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 1. Keynan Rew, 2. Damian Baliński, 3. Kacper Pludra, 4. Szymon Szlauderbach, 5. Damian Dróżdż, 6. Damian Ratajczak, 7. Krzysztof Sadurski

Początek meczu w sobotę 19 czerwca o godzinie 12:00.

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!