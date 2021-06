​Żużel. 2. Liga Żużlowa. Devils - Wolfe. Niemal bezbłędni seniorzy gospodarzy. Goście? Byli statystami!

Noty dla zawodników Wolfe Wittstock:

Max Dilger 2+. Ambicji odmówić mu nie można, ale nie przełożyło się to na punkty. Wziął udział w sześciu wyścigach, z czego cztery skończyły się wynikami 1:5 (raz wjechał w taśmę). Zasłużył na nieco lepszą notę od kilku kolegów, bo to on najczęściej przyjeżdżał do mety na trzecich miejscach. W dodatku wygrał bieg piętnasty, kiedy niespodziewanie w pokonanym polu pozostawił Huckenbecka i Berge.

Matic Ivacic 3. Zdecydowanie najlepszy zawodnik gości w niedzielnych derbach Niemiec. Słoweniec był szybki, wygrał dwa wyścigi. Oczywiście przytrafiły mu się też słabsze starty. Z jednego biegu został wykluczony przez sędziego za drugie ostrzeżenie. Ta sytuacja tylko pokazała, że był nerwowy, co mogło mieć wpływ na tak nierówną postawę. Mimo to, gdyby w drużynie Wolfe byłoby więcej tak dysponowanych zawodników, to mecz byłby ciekawszy.

Steven Mauer brak oceny. Zanotował upadek w swoim pierwszym starcie i był niezdolny do dalszej jazdy. Dojechał tylko do drugiego łuku. Nie mamy możliwości go ocenić.

Sandro Wasserman 1. Zgromadził na swoim koncie 5 "oczek", ale większość przywiózł przyjeżdżając do mety przed... klubowymi kolegami, a resztę na Mario Niedermeierze, co wcale nie było trudne. Występ do zapomnienia.

Erik Riss 1. Wszystkie biegi z udziałem Niemca kończyły się podwójnymi porażkami! Sam uzbierał dwa punkty, lecz na... taśmie Ernsta i wykluczeniu Baumanna. Na domiar złego był niezdolny do jazdy po kraksie w wyścigu nominowanym. Czy można wyobrazić sobie gorszy występ?

Lukas Baumann 1. Wygrał bieg młodzieżowy, ale do mety dojechał jeszcze tylko jego klubowy kolega. Czwarty - i zarazem swój ostatni punkt - zdobył po wykluczeniu Niedermeiera. Później nie istniał, raz nawet nie zdążył na start.

Ben Ernst 1. Podobnie jak Baumann - najniższa ocena za całokształ. Dwóch "oczek" w wyścigu juniorskim nie liczymy, bo miejscowi mieli kłopoty z utrzymaniem się na motocyklu. W następnych był tłem dla przeciwników. Od zawodnika z dużym potencjałem oczekuje się znacznie lepszej jazdy.

Noty dla zawodników Trans MF Landshut Devils:

Kai Huckenbeck 5+. Prawie bezbłędny mecz w wykonaniu Niemca! Jak wygrywał, to robił to z naprawdę wielką przewagą. Nie było na niego mocnych aż do ostatniego biegu dnia, w którym przegrał z Maxem Dilgerem. Mimo to, Huckenbeck przewyższa swoją klasą 2. Ligę Żużlową.

Michael Haertel 6. Z bonusami zdobył komplet punktów, więc w jego ręce wędruje najwyższa ocena. Być może w zespole z Wittstock było mnóstwo dziur, jednak liderzy z Landshut potracili punkty. A Haertel od początku do końca był niepokonany.

Tobias Busch 6. Najczęściej przyjeżdżał do mety na drugiej pozycji, jednak przed nim znajdowali się koledzy z drużyny. Doświadczony Niemiec również był niepokonany. Kapitalny występ, w pełni zmobilizował się na derby.

Dimitri Berge 5. Długo miał szansę na komplet, lecz w wyścigu piętnastym dojechał do mety jako ostatni. W dodatku nie można powiedzieć, że w tym wyścigu brakowało mu szczęścia, bo brakowało mu po prostu prędkości. Na dystansie stracił przecież trzecią pozycję na rzecz Ivacica. W pozostałych jechał wybornie. Kto wie, czy pierwszoligowcy za rok się na niego nie skuszą.

Martin Smolinski 5. W dwóch biegach przegrał z Ivacicem. Trafił na Słoweńca w złym momencie, bo akurat wtedy zawodnik Wolfe był nie do powstrzymania. W pozostałych jechał bez najmniejszego zarzutu. W wyścigach nominowanych zabrakło miejsca właśnie dla doświadczonego żużlowca. Skoro piątka seniorów punktuje rewelacyjnie, to jednak ktoś musi odpaść.

Mario Niedermeier 1. Wyjechał na tor trzykrotnie. Efekt? Dwa razy przewrócił rywala i raz zdefektował. Tego występu raczej szerzej nie trzeba komentować.

Norick Bloedorn 2. Miał trochę pecha, bo bieg młodzieżowy został przerwany w momencie kiedy znajdował się na pierwszym miejscu. W powtórce przewrócił się na wyjściu z pierwszego łuku, więc na tych wydarzeniach stracił aż trzy punkty. Później przywiózł jedno zero, ale pod koniec zawodów odpalił wygrywając wyścig.

