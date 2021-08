Żużel. 2. Liga Żużlowa. Devils - Kolejarz. Rawiczanie czerwoni ze wstydu! Pokaz siły "Diabłów" przed play-offami

Sebastian Zwiewka Żużel

Mieli do końca naciskać OK Bedmet Kolejarz w walce o pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, a skończyło się wstydem! Wicelider 2. Ligi Żużlowej - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz został rozbity w Landshut przez gospodarzy 25:64. Na dodatek żużlowcy gości pomylili pola startowe, za co wykluczył ich sędzia. Damian Baliński zanotował cztery defekty. Powiało amatorką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. I teraz Wilki mają problem INTERIA.TV