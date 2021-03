Żużel. 11 dni do startu PGE Ekstraligi: W przypadku COVID-19 u tych zawodników mecze będą przekładane

Wtorkowe zakażenia koronawirusem w drużynie eWinner Apatora Toruń wprowadziły wśród kibiców sporo obaw związanych z przełożeniem pierwszej kolejki PGE Ekstraligi. Patrząc na regulamin, są zawodnicy, u których wykrycie COVID-19 może wprowadzić nieco więcej szkód w kontekście rozegrania meczów.

Od kilku dni kibice PGE Ekstraligi żyją trochę mniej spokojnie. Niedawno z infekcją zmagał się Artiom Łaguta. Ostatnio dołączył do niego Patryk Dudek. We wtorek z kolei aż trzech zawodników Apatora otrzymało pozytywny wynik na obecność wirusa. Mowa tu o Jacku i Chrisie Holderach, a także Kamilu Marcińcu.



Niektórzy podeszli do tych informacji z dużą dozą niepewności. Regulamin Ekstraligi zaznacza jednak, iż by doszło do odwołania meczu, koronawirus musi zostać wykryty u co najmniej dwóch z pięciu najlepszych żużlowców pod względem średniej w zespole, nie wliczając w stawkę juniorów. Na razie przepis uderza w torunian, lecz Australijczycy mają zyskać status ozdrowieńców tuż przed rozpoczęciem zmagań.

Patrząc na zapisy prawne, niektórzy są zatem nieco bardziej obciążeni, jeśli chodzi o konsekwencje wynikające z zakażenia. Co ciekawe, niektóre kluby nie mają listy pięciu zawodników pasujących do przepisu. Wynika to z faktu, iż np. w Betard Sparcie Wrocław klasyfikacji w poprzednim sezonie nie uzyskał Daniel Bewley. Podobna sytuacja dotyczy Jonasa Jeppesena w Eltrox Włókniarzu Częstochowa. Nieco inaczej sprawa prezentuje się w Motorze Lublin, gdzie na razie na liście nie może znaleźć się Dominik Kubera, gdyż oficjalnie nie jest on członkiem zespołu.

Lista najlepszych zawodników w klubach PGE Ekstraligi (absencja dwóch zawodników z listy w danym klubie spowoduje przełożenie meczu)

Fogo Unia Leszno:

Emil Sajfutdinow Piotr Pawlicki Jason Doyle Janusz Kołodziej Jaimon Lidsey

Moje Bermudy Stal Gorzów:

Bartosz Zmarzlik Martin Vaculik Anders Thomsen Szymon Woźniak Marcus Birkemose

Betard Sparta Wrocław:

Artiom Łaguta Tai Woffinden Maciej Janowski Gleb Czugunow

Falubaz Zielona Góra:

Matej Zagar Patryk Dudek Piotr Protasiewicz Max Fricke Mateusz Tonder

Eltrox Włókniarz Częstochowa:

Leon Madsen Freddie Lindgren Bartosz Smektała Kacper Woryna

Motor Lublin:

Grisza Łaguta Mikkel Michelsen Jarosław Hampel Krzysztof Buczkowski

Zooleszcz DPV GKM Grudziądz:

Nicki Pedersen Kenneth Bjerre Norbert Krakowiak Krzysztof Kasprzak Przemysław Pawlicki

eWinner Apator Toruń:

Jack Holder Robert Lambert Chris Holder Paweł Przedpełski Tobiasz Musielak

