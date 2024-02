Zrobili z niego Judasza. Polski gwiazdor chce wrócić do domu [FELIETON]

Odejście z Falubazu mu zaszkodziło

Transfer z Falubazu do Apatora bardzo mocno zaszkodził Dudkowi . W Toruniu nie został liderem z prawdziwego zdarzenia, a tego oczekiwano. Po powrocie do ścigania Emila Sajfutdinowa tym bardziej był w jego cieniu. To go praktycznie pogrzebało. Nie wspominając już o słabych wynikach w cyklu Speedway Grand Prix.

Zrobili z niego Judasza. Wybaczą mu?

Swoimi słowami podgrzał atmosferę

Z jednej strony Patryk Dudek dołożył do pieca swoimi słowami o powrocie do Zielonej Góry, ale z drugiej, skoro kończy mu się kontrakt, to może wcale nie było to takie niepotrzebne? Jeśli będzie jeździć na dobrym poziomie, to nikt nie będzie miał żadnych dziwnych podejrzeń, a wiadomo, że Patryk to profesjonalista. Musi się gdzieś odbudować, więc powrót do Zielonej Góry jest wręcz wskazany.