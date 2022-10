Zrobili to z premedytacją. Chcieli osłabić rywala

Możliwość osłabienia rywala była bardzo ważnym czynnikiem przy podejmowaniu przez SpecHouse PSŻ decyzji o zakontraktowaniu Adriana Gały. Dzięki temu Zdunek Wybrzeże Gdańsk zostało całkowicie rozebrane, co ułatwi za rok PSŻ walkę o utrzymanie w lidze. Właściwie to na ten moment trudno sobie wyobrazić, że PSŻ może być gorsze od Wybrzeża.

Wybrzeże traci, PSŻ zyskuje

Teraz PSŻ czeka na ruchy Wybrzeża

W Poznaniu czekają jednak spokojnie, bo skład mają niezły, a jednego z konkurentów do walki o utrzymanie wyraźnie zdystansowali. Dlatego nie mają zamiaru szaleć. Poczekają i zobaczą, co zrobi Wybrzeże. Jeśli gdańszczanom uda się poskładać dobry skład, co będzie bardzo trudne, to wtedy PSŻ odpowie.