Zrobili to bez Zmarzlika. Za rok znów tam będzie?

Pomysł na wspólne nagranie kolędy wszedł już w życie klubu z Gorzowa na tyle mocno, że w zasadzie nie wyobrażają sobie tam, by tego nie robić. Zresztą sam pomysł jest świetny, a do tego ujawnia duże wokalne talenty. Większość kibiców wciąż pamięta, jak w rolę piosenkarza wczuł się Szymon Woźniak, który zaimponował wielkim potencjałem wokalnym. Śpiewał jak profesjonalista, intonując i zmieniając tempo tam, gdzie trzeba było. Naprawdę czapki z głów.

Oczywiście w nagrywaniu zawsze brał udział także Bartosz Zmarzlik, który co prawda ewidentnie nie czuł się w tym najlepiej (był zmieszany i zawstydzony), ale tak czy inaczej dobrze się bawił. W tym roku jednak mistrza z oczywistych względów zabrakło. Zmarzlik przeszedł do Motoru, więc w gorzowskiej kolędzie nie mógł wziąć udziału. To znaczy mógł, ale byłoby to co najmniej dziwne. Zapewne sam Motor także delikatnie mówiąc nie byłby z czegoś takiego zadowolony.