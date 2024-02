Zrobili przerażającą listę. Włos jeży się na głowie

Liga angielska dawno nie była tak mocno obsadzona jak w sezonie 2024. Na Wyspy powoli wracają światowe gwiazdy co cieszy kibiców, bo dzięki temu wzrośnie poziom wielu spotkań. Z drugiej jednak strony w kraju wciąż zamykane są tory. Ostatnio w magazynie „Speedway Star” pojawiło się straszne zestawienie. Wynika z niego, że od 1949 roku przestało istnieć ponad sto obiektów. To przerażająca liczba, która jednocześnie daje do myślenia.