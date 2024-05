Zrobili największy puchar na świecie? Wszyscy mówią o rekordzie

Wassermann rzecz jasna otrzymał puchar za zwycięstwo w turnieju. To sprawa tak oczywista, że nikt by o tym nie wspominał, gdyby był to puchar znany z innych zawodów. Trofeum z Norden jest jednak totalnie wyjątkowe. Mierzy ponad dwa metry! Wassermann musiał naprawdę się nagłowić, by w ogóle zmieścić je do busa. A czasu nie było dużo, bo po zawodach na północy kraju musiał pędzić do Abensbergu, gdzie stanowił rezerwę podczas eliminacji do przyszłorocznego cyklu GP. Trasa do przejechania była bardzo długa.