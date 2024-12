Porażki, kłótnie, beznadziejna atmosfera i rotowanie zawodnikami oraz beznadziejni juniorzy - tak wyglądał Apator Toruń przed przyjściem Piotra Barona. Co prawda gwiazdy Apatora potrafiły się zmobilizować na poszczególne spotkania, ale to i tak nic w porównaniu do tego, co kibice obserwowali w sezonie 2024.