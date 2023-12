Zrobili kibicom niespodziankę. Tłumy pod stadionem

Coraz mniej dni pozostało do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. W wielu polskich miastach od paru tygodni funkcjonują specjalne jarmarki, które cieszą się ogromną popularnością wśród turystów oraz mieszkańców. Do listy można dopisać Gorzów za sprawą ebut.pl Stali. Żużlowy klub wydarzenie zorganizował z przytupem i zaprosił kibiców pod swój stadion. – Widzieć wszystkich zawodników razem to coś wspaniałego - cieszą się fani.