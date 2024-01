Zrobili dla niego wyjątek. To dlatego dostał umowę inną niż wszyscy

Dla niego Stal uczyniła wyjątek

Jedynym seniorem, który ma roczny kontrakt, jest Jakub Miśkowiak, który do Gorzowa przyszedł z Tauron Włókniarza Częstochowa. Stal zabiegała o niego już dwa lata temu, ale wówczas nie udało się go nakłonić do przenosin. Rok temu klub ponowił ofertę i tym razem Miśkowiak dał się skusić. Nie poszedł jednak w ślady pozostałych seniorów Stali, a i sam klub na to zbytnio nie nalegał.