Zrobił wielkie oczy. Takich danych się nie spodziewał

Złośliwi powiedzą, że pewne w życiu są trzy rzeczy: śmierć, podatki oraz kiepscy juniorzy w KS Apatorze . Coś w tym jest, ponieważ młodzieżowcy reprezentujący klub z województwa kujawsko-pomorskiego corocznie znajdują się w dolnych rejonach rankingu najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi. W klubie od wielu lat rozkładają ręce i nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Na szczęście właśnie pojawił się tam odpowiedni człowiek. Mowa o Piotrze Baronie, który w Lesznie na własne oczy widział jak postępować z juniorami i chce wykorzystać bogate doświadczenie do poprawy sytuacji w Toruniu.

50-latek w nowej drużynie zamierza dać szansę każdemu z osobna i nie interesuje go przeszłość swoich młodych podopiecznych. Na wstępie trenera niepokoi jednak zachowanie ze strony kibiców. Ci czasami nie zostawiają na żużlowcach suchej nitki. - Z hejtem nie radzą sobie dorośli, a co dopiero młodzi ludzie, którzy żyją w świecie social mediów. Pomoc psychologa jest ważna w sporcie, ale nie może zastąpić tego, co się wypracuje na treningach. W trakcie ponad 30 lat kariery żużlowej spotkałem wielu psychologów, ale dla żużlowca mógłbym dziś polecić może z dwóch. Przede wszystkim każdym musi sobie pomóc sam. Chcę, żeby chłopcy czuli się swobodnie na motocyklu, mocni fizycznie, to podstawa do dalszej pracy. To długa droga, ale mają drzwi otwarte. Wszyscy dostali wędki i niech idą teraz na ryby - oznajmił na łamach Gazety Pomorskiej.