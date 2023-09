Zrobił to i przechodzi do historii! Polak mistrzem świata

Zmarzlik od samego początku zawodów wydawał się być bardzo skoncentrowany i co najważniejsze szybki. W ostatnich tygodniach różnie mówiło się o szybkości jego motocykli, ale tego wieczoru silniki żużlowca działały naprawdę nieźle. To pozwalało budować optymizm przed decydującymi biegami w półfinale, bo o awans do najlepszej ósemki Bartosz mógł być spokojny. A przypomnijmy, że runda zasadnicza nie była przecież kluczowa. W półfinałach punkty uzbierane we wcześniejszych biegach szły w niepamięć, więc sprawa tytułu miała warzyć się praktycznie do samego końca zawodów.