Zrobił jej prezent życia. To był ich wielki dzień

To właśnie od Norberta Krakowiaka zaczniemy przegląd tegorocznych świąt z żużlowcami w rolach głównych. Napisać, że ten rok był dla niego przełomowy to jak nic nie napisać. Polak najpierw na torze zamknął usta wszystkim malkontentom i pokazał, iż potrafi rywalizować w PGE Ekstralidze z najlepszymi jak równy z równym. Teraz z kolei pochwalił się kolejnym wielkim wydarzeniem, a mianowicie zaręczynami . Miały one wyjątkowy charakter , ponieważ wieloletnia partnerka reprezentanta ZOOLeszcz GKM-u przyjęła piękny pierścionek tuż po kolacji wigilijnej. Oboje szybko pochwalili się tym światu, dodając wspólną fotkę na Instagrama.

W komentarzach aż roi się od gratulacji wzruszonych fanów oraz kolegów z toru. - Gratki - napisał na przykład Mateusz Bartkowiak, junior ebut.pl Stali Gorzów. - Cudowna wiadomość. Gratulacje dla was - dodała pani Katarzyna. Szczęściem zakochanej pary cieszy się też sam prezes grudziądzkiego klubu , Marcin Murawski, który z pewnością liczy, że Norbert Krakowiak pójdzie śladami Bartosza Zmarzlika i podobnie jak on po hucznych oświadczynach wejdzie na jeszcze wyższy poziom niż wcześniej.

Bartosz Zmarzlik pomagał w kuchni

Jeżeli już mowa o naszym trzykrotnym mistrzu świata, to on także miał co robić w sobotni wieczór. Nowy nabytek Motoru Lublin zanim zasiadł do wigilijnego stołu, czekała na niego ciężka praca związana z przygotowywaniem posiłków. Wolnego nie dostał nawet mały Antoś. - Że niby pomagam w kuchni (śmiech) - napisał 27-latek w relacji na Facebooku. Patrząc na późniejsze uśmiechy całej rodzinki, zdecydowanie było warto, ponieważ potrawy okazały się wyśmienite.