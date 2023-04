Zrezygnował z ligi angielskiej. Winią za to polski klub

Nicki Pedersen rezygnuje ze startów w lidze angielskiej

Peterborough Panthers - klub, z którym żużlowiec związany był kontraktem wydał oficjalne oświadczenie, w którym wyraża swoje rozczarowanie decyzją zawodnika, choć koniec końców rozumieją postępowanie swojej ex- gwiazdy. - Nicki był kluczowym dla nas zawodnikiem. Aktualnie sprawdzamy rynek i szukamy zastępstwa - czytamy w oświadczeniu, w którym nie zabrakło także wyjaśnień ze strony Pedersena.

- To był krótki okres. Moje ciało nie jest na tyle zdrowe, aby sprostać wymagającym brytyjskim torom. Liczę na to, że szybko znajdziecie zastępstwo i wygracie ligę. To była czysta przyjemność. Życzę wam jak najlepiej - przekazał duński gwiazdor.