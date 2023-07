Zrezygnował z dużych pieniędzy. Rzadko to się zdarza

Vaculik mógł zarobić ponad 30 tysięcy złotych

Szkoleniowiec Stali pochwalił zachowanie lidera. Zaznaczył również, że Paluch w Grudziądzu zasłużył na dodatkowy start . - To są też pieniądze, trzeba to powiedzieć. Martin oddał bieg Oskarowi, który w pewnym sensie ustawił nam wynik. Dwa wygrane biegi były bardzo ważne, ustawiły początek meczu. Świadoma decyzja, bo bez punktów juniorów to daleko w play-off nie zajedziemy - skomentował Chomski.

Stal jest największą rewelacją PGE Ekstraligi

Zimą mówiło się, że to będzie liga dwóch prędkości. Miejsca 1-4 miały być zarezerwowane dla Betard Sparty, Platinum Motoru, Tauron Włókniarza i For Nature Solutions KS Apatora, a tymczasem gorzowianie mogą dostać się do play-off z trzeciego miejsca. Wystarczy tylko pokonać na własnym torze zespół z Torunia. W najgorszym wypadku Stal zakończy rundę zasadniczą na czwartej pozycji, co i tak byłoby niespodzianką. Po odejściu Zmarzlika drużyna nie stała się słabsza.



Vaculik ma siódmą średnią w lidze, Anders Thomsen ósmą, a Szymon Woźniak trzynastą. Powyżej oczekiwań spisuje się Oskar Fajfer, który wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej po wielu latach. Ostatni raz ścigał się w niej w 2015 roku, kiedy był jeszcze juniorem.