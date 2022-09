Zostawmy Drabików. W każdej rodzinie dochodzi do awantur

Kalendarzowe lato kończy się 21.09, notabene w dniu moich urodzin, ale jednak pogoda już mocno jesienna. Gdyby tak symetrycznie odciąć maj od września, to jakby towarzyszyła nam inna pora roku. Bardziej kapryśna i nieprzewidywalna.

Plandeka obok dmuchanych band, to jeden ze wspanialszych żużlowych wynalazków. Świetnie, że w ujęciu całego projektu PGE Ekstraliga, wiarygodności dyscypliny, pozyskiwania sponsorów udało się torowe problemy uregulować i ograniczyć do minimum ryzyko odwoływania zawodów. Włączam mecz piłkarski i on jest, a w przypadku żużla często, gęsto było tak, że patrzyliśmy na jeżdżące wkoło traktory i gadające w studio w oczekiwaniu na jakiekolwiek decyzje.