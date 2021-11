Zostawili go, bo nie zapomniał, jak się jeździ. Musi tylko schudnąć

Karol Żupiński miał wrócić do Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Był taki pomysł. eWinner Apator Toruń mógł sobie pozwolić na to, by puścić zawodnika, kiedy pozyskał Denisa Zielińskiego. Jednak Żupiński został i będzie walczył o skład.

eWinner Apator Toruń broni decyzji o zatrzymaniu Karola Żupińskiego

W Toruniu bronią decyzji o zatrzymaniu Żupińskiego. Mówią, że nie zapomniał, jak się jeździ, że musi tylko schudnąć. Właśnie waga jest największym problemem młodego żużlowca.

W minionych rozgrywkach Żupiński jeździł z meczu na mecz coraz gorzej, w końcu nawet stracił miejsce w składzie. W klubie zachodzili w głowę, o co chodzi. Pod kevlarem nie było widać kilogramów, które mu przybyły. Gdy jednak wszedł na wagę, okazało się, że ma o 8 kilogramów nadwagi.

Reklama

Mają plan na odchudzenie Żupińskiego i postawienie go na nogi

Nowy dyrektor Krzysztof Gałandziuk ma gotowy plan na to, jak postawić Żupińskiego na nogi. To dobrze, bo żużlowiec potrzebuje nowej osoby, która się nim zajmie. Te 8 dodatkowych kilogramów jednak jakoś tam obciąża sztab szkoleniowy Apatora. Zaufano zawodnikowi, że dba o siebie, nie kontrolowano go i ten męczył się, zamiast cieszyć się jazdą.

Żupiński już po 3, 4 tygodniach treningów ma wyglądać lepiej. To samo dotyczy Krzysztofa Lewandowskiego, który w trakcie sezonu 2021 także trochę się zapuścił, choć tu nie ma takiej tragedii, jak w przypadku Żupińskiego.

Jakby nie spojrzeć młody talent z Wybrzeża będzie miał w sezonie 2022 trudniej. I tu nie chodzi wyłącznie o to, że doszedł Denis Zieliński. Nadciąga młoda fala Apatora z Tomaszem Afeltem na czele. Od czerwca będzie on mógł startować w Ekstralidze, bo wtedy skończy 16 lat. Na jego debiut będą w Toruniu czekać tak, jak w Gorzowie na 16 urodziny Oskara Palucha.