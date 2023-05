Zostało tylko kilka miejsc. Kto dołączy do wielkich gwiazd?

Czwartkowy wieczór miłośnicy żużla z pewnością spędzą na pakowaniu się do Warszawy, do której w weekend zawita piętnastka najlepszych zawodników świata. Zanim jednak to nastąpi idealnym umilaczem czasu do składania ubrań będzie z pewnością IMP Challenge w Grudziądzu. Domowy stadion ZOOLeszcz GKM-u z uśmiechem na ustach opuści tylko albo aż ośmiu uczestników turnieju, ponieważ pozostałe miejsca w Canal+ Online indywidualnych mistrzostwach Polski zajmą ubiegłoroczni medaliści, nasi stali uczestnicy cyklu Grand Prix oraz Mateusz Świdnicki, czyli triumfator zmagań wśród juniorów w sezonie 2022.