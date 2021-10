Zostali mistrzami świata, a kluby w ich lidze regularnie upadają

O tym, jak duży problem jest w lidze brytyjskiej świadczy fakt, że tylko w tym roku jeden klub zniknął z żużlowej mapy kraju, a drugi znalazł się nad przepaścią. Chodzi o zespoły, odpowiednio, Somerset Rebels i Newcastle Diamonds. W przypadku tych pierwszych, klubu nie udało się uratować. Przyczyną takiego obrotu spraw były oczywiście problemy finansowe, częściowo spowodowane pandemią COViD-19. Doszło do sprzedaży znajdującej się na stadionie restauracji, a później podjęto decyzję o zakończeniu działalności klubu. Rozsprzedane miał też zostać klubowy majątek, np. dmuchane bandy. Zyski z licytacji miały zostać przekazane lokalnym organizacjom charytatywnym oraz LPR w hrabstwie Dorset.

Los drugiego z klubów został uratowany, choć w pewnym momencie jego sytuacja wydawała się beznadziejna. W Newcastle szykowali się do meczu, który - jak się wtedy wydawało - miał być ostatnim po 92 latach działalności klubu, gdy gruchnęła tragiczna wiadomość. Jeden ze współpromotorów, Dave Tattum, zmarł w nocy poprzedzającej mecz z Birmingham Brummies. Sytuacja wydawała się być naprawdę beznadziejna. Na szczęście dla lokalnych kibiców, dotychczasowy dyrektor klubu, Rob Grant, po przeprowadzeniu odpowiednich analiz, podjął się kontynuowania bogatych żużlowych tradycji. Niedługo później znalazł się też nowy współpromotor, Dave Tinning.

To niejedyne kluby, które przechodziły poważne perturbacje, czy upadały w ostatnich latach. Trzy lata odbyły się ostatnie zawody na Arena Essex Raceway, czyli domowym obiekcie Lakeside Hammers. Podobny los podzieliły rakiety z Rye House, czy komety z Workington, a pszczoły z Coventry żyją tylko we wspomnieniach kibiców od 2016 roku.

Non omnis moriar

Nie wszystek umrę, czy w zasadzie nie wszystek umieram, mógłby powiedzieć brytyjski żużel, gdyby tylko umiał mówić. Choć liczba odradzających się ośrodków nie jest równa liczbie ośrodków upadających, to należy się cieszyć, że w ogóle jakieś wracają na żużlową mapę Wielkiej Brytanii.

Po 14 latach przerwy do ligi brytyjskiej ma powrócić drużyna Oxford Cheetas. Od wielu tygodni na obiekcie gepardów trwają prace renowacyjne, choć nie dotyczą one tylko toru żużlowego. W pierwszej kolejności zostanie oddany do użytku tor do wyścigu psów, które w Wielkiej Brytanii często przyciągają na trybuny więcej fanów, niż zawody żużlowe. Niemniej, motocykle też mają powrócić i to już w przyszłym roku.

Nadzieje na powrót żużla mogą mieć też w Bradford. Legendarny stadion Odsal został w tym roku dostosowany do wyścigów samochodów seryjnych, tzw. stockcarów i regularnie gościł zawody tego typu. Choć to ważny krok, bo został odnowiony tor, nie przesądza on powrotu żużla. Do tego potrzebny jest jeszcze promotor, który podejmie się prowadzenia klubu.