Został zapytany o milionową ofertę. Tak odpowiedział

Zdolny zawodnik Motoru spotkał się z krytyką po swoich występach w pierwszych turniejach towarzyskich. W wywiadach jednak otwarcie przyznawał, że co roku początki sezonu są "średnie" w jego wykonaniu. Do meczu w Grudziądzu przygotował się należycie. - Przed pierwszym biegiem był mega stres. Nigdy takiego nie przeżywałem, ale udało się zrobić dwie trójki - podkreślił.



Wychowanek Polonii Bydgoszcz od kilkunastu miesięcy jest na ustach wielu kibiców i ekspertów. Odniósł już spore sukcesy, w wieku 18 lat był najlepszym zawodnikiem całej 1. Ligi Żużlowej (obecnie Metalkas 2.Ekstraligi). Mimo to często samokrytycznie podchodzi do swojej jazdy. - Mecz w Grudziądzu raczej zaliczam do udanych, ale jeszcze dużo treningów przede mną i dużo rzeczy do poprawy. Po moim początku sezonu nie wyglądało to za kolorowo. W trzecim biegu popełniłem duży błąd, skończyło się zerówką. Byłem chociaż w kontakcie, to jedyny plus - podsumował junior mistrzów Polski.