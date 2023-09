Został mistrzem i zarobił na ogrzewanie. Ten człowiek przeszedł do historii

Jerzy Szczakiel to postać bez dwóch zdań wyjątkowa, bo jako pierwszy Polak w historii zdobył tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Miało to miejsce w 1973 roku na Stadionie Śląskim. Na powtórzenie wyczynu rodaka musieliśmy czekać aż do 2010 roku, kiedy po złoty medal sięgnął Tomasz Gollob.