Został im tylko jeden krok. Za rok nowy klub w 2. Lidze?

Kraków jest coraz bliżej odzyskania żużlowej licencji. W tym tygodniu tor został odebrany. Co to oznacza? Być może jeszcze w tym roku zostanie rozegrany jakiś turniej. Najprawdopodobniej nie będzie to wstępnie planowany mecz reprezentacji Polski, ale jest spora szansa na jedną z rund pucharu MACEC. W przyszłym roku zaś w Krakowie może pojawić się liga. Na potwierdzenie tej informacji czeka sporo zawodników, którzy liczą na dodatkowe miejsce pracy.