ZOOLeszcz GKM podpisał kontrakt z zawodnikiem U24!

Piotr Kaczorek Żużel

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Norbert Krakowiak zostaje w kadrze ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz na sezon 2022. Dla 22-latka będzie to drugi sezon w drużynie z województwa kujawsko-pomorskiego, jednak tym razem nie będzie on pewniakiem do składu. Wszystko dlatego, że GKM pozyskał też Duńczyka, który w zeszłym roku startował w Aforti Starcie Gniezno, Frederika Jakobsena.

