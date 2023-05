Żonglerka Hampela. Postawił na markę, do której ma sentyment

Jak się patrzy na żonglerkę silnikami Jarosława Hampela, to nie sposób oprzeć się wrażeniu , że finalnie zdecydował się na tunera, do którego ma sentyment.

Wejście smoka zaliczył Hampel na silnikach MMX

Turniej Protasiewicza miał miejsce przed sezonem, więc następnego dnia Hampel wsadził do ramy silnik Flemminga Graversena (chciał sprawdzić wszystko co ma w warsztacie, zawodnicy tak robią) i pojechał w Kryterium Asów. To już nie był ten sam Hampel, co dzień wcześniej. Wypadł przeciętnie.

W kwietniu Hampel eksperymentował

Wrócił do MMX tylko na jeden mecz ligowy

Po Lesznie Hampel stawia wyłącznie na Graversena. Nie zniechęcił go nawet marny występ w IMP Challenge, gdzie zdobył 3 punkty. Ostatnie trzy mecze ligowe przejechał na FMG. W Lublinie, ze słabymi rywalami, było lepiej, a w Toruniu nieco gorzej. Trudno więc powiedzieć, co będzie dalej. Na razie górę bierze sentyment do Graversena, z którym Hampel współpracował na początku swojej kariery. Patrząc jednak na wyniki Hampela, to trudno stwierdzić, że FMG ma jakąś przewagę nad MMX. W zasadzie to na silnikach Marmuszewskiego Hampel miał te najbardziej wystrzałowe występy w tym roku. Czy możemy się zatem spodziewać dalszej żonglerki?