Żona byłej gwiazdy imponuje sylwetką. To Rosjanka

Niels K. Iversen ma piękną żonę

Laura jest Rosjanką. Opuściła jednak swój kraj, kiedy była jeszcze dzieckiem, wyjeżdżając z matką do Szwecji. To tam się wychowała i poznała swojego późniejszego męża. Uroczystość odbyła się w Wielkiej Brytanii, w Bassmead Manor Barns. Kobieta jest aktywna w mediach społecznościowych. Pod jej zdjęciami pojawiają się komentarze. Fani są oczarowani jej urodą i sylwetką. Iversen to szczęściarz.



Mieszkają w Peterborough, skąd duński zawodnik przyjeżdża na mecze polskiej ligi. Przez wiele sezonów była to PGE Ekstraliga, natomiast od 2021 roku startuje na jej zapleczu - najpierw jeździł w Unii Tarnów, następnie w H. Skrzydlewska Orle Łódź, a od kwietnia będzie zdobywać punkty dla Energi Wybrzeża Gdańsk.