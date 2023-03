Zobaczyli rachunek i złapali się za głowę. Tyle to kosztuje

PGE Ekstraliga mocno dała w kość ostrowskim juniorom, którzy mieli być wielką siłą tego zespołu, a tak naprawdę pojedyncze lepsze mecze zaliczał jedynie Jakub Krawczyk . Bardzo zawiódł zwłaszcza Sebastian Szostak, który był typowany do roli objawienia ligi, a miał problem by w ogóle sportowo pokonać jakiegoś rywala. Widać było, że bardzo się stresował tymi występami . Dopiero na sam koniec przypomniał kibicom, że potrafi naprawdę skutecznie jeździć. Wtedy jednak było już pozamiatane.

- Nie ma co już mówić o tym, że Ekstraliga dała naszym juniorom po głowie. Było, minęło, a zebrane doświadczenia się przydadzą. Ja bardzo liczę na to, że nasza młodzież w tym roku będzie jeździła tak, jak przed awansem - mówi w rozmowie z polskizuzel.pl Waldemar Górski, prezes Arged Malesy. - A przed awansem to było tak, że Sebastian Szostak wygrywał nam mecze. Często zdobywał po 8-10 punktów, co jak, na juniora jest świetnym wynikiem. Pamiętam, jak uratował nam remis w Gdańsku i jak pięknie powalczył wtedy na trasie z Rasmusem Jensenem. Sebastian wtedy wyciągnął nam ten punkt - dodał.