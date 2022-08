Zobaczyli przyszłość bez Zmarzlika. To ich czeka

31:59, to wynik Moje Bermudy Stali Gorzów w Lublinie. To pierwsza taka wpadka Stali w tym sezonie. Dotąd drużyna z Gorzowa nie schodziła poniżej 40 punktów, a i to zdarzyło jej się raz. Jednak to, co w tym roku jest pewnie tylko wypadkiem przy pracy, za rok może stać się normą.