Zobaczył go w innym klubie i przeżył szok. Nie tak się umawiali

Gdy trener Adam Skórnicki przychodził na początku roku do Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, to prezes klubu był wniebowzięty. Nie dość, że Skórnicki to jego sąsiad, to jeszcze ma rękę do młodzieży. Sławomir Knop stworzył nawet w Rawiczu wielką akademię, żeby Skórnicki mógł robić to, co lubi najbardziej.