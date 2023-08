Znowu nie pojadą. Kibice nie zobaczą wielkiego hitu. Co z play-off?

- Piątkowe mecze PGE Ekstraligi nie są zagrożone. Natomiast jeśli chodzi o niedzielne, to decyzja zapadnie w sobotę do godziny 20.00 - mówią nam w Ekstralidze.

Ekstraliga czeka na bardziej precyzyjne prognozy

Na teraz to wygląda tak, że piątkowe mecze ebut.pl Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator Toruń i Tauron Włókniarz Częstochowa - ZOOleszcz GKM Grudziądz faktycznie się odbędą. W przypadku niedzielnych Ekstraliga wciąż ma nadzieję i czeka na sobotnie prognozy. Obecne pokazują ulewne deszcze, ale władze ligi mają swoje procedury. Nie raz już zdarzało się, że piątkowe prognozy zwiastowały deszcz, a sobotnie zmieniały sytuację o 180 stopni.

Jeśli jednak popatrzymy teraz i jeśli nic się nie zmieni, to planowany na 6 sierpnia hitowy mecz Betardu Sparty Wrocław z Platinum Motorem Lublin się nie odbędzie. To samo w Krośnie, gdzie Cellfast Wilki Krosno miały się żegnać z ligą w meczu z Fogo Unią Leszno.

Portal yr.no prognozuje w niedzielę opady na poziomie 9,5 mm dla Krosna w godzinach od 14 do 20. We Wrocławiu ma lać cały dzień. W pewnym momencie opad ma wynieść 24 mm, a w godzinie meczu to ma być 9,2 mm.