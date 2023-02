Znów zaskoczył kibiców. Jeszcze nikt tego nie zrobił

Gleb Czugunow i nuda zdecydowanie nie idą ze sobą w parze. Rosjanin z polskim paszportem od wielu lat łączy bowiem starty na żużlu z tworzeniem muzyki . O ile to pierwsze wychodzi mu ostatnio z różnym skutkiem czego efektem było niedawne odejście z Betard Sparty Wrocław, o tyle w drugim zajęciu zawodnik święci ostatnio sukcesy. Nie dość, że z miesiąca na miesiąc jego utwory mają coraz więcej słuchaczy, to na dodatek świeżo upieczony reprezentant ZOOLeszcz GKM-u na początku lutego wydał swoją debiutancką płytę .

Gleb Czugunow wydał płytę. Kibice są zachwyceni i czekają na więcej

23-latek zdecydowanie się nie oszczędzał, co widać po liczbie utworów, których w albumie "SLWRD" jest aż czternaście. Furorę robi zwłaszcza kawałek pod tytułem "Atlantic" mający grubo ponad 20 tysięcy odtworzeń na samym Spotify. To właśnie od tej piosenki rozpoczęła się poważna kariera Gleba Czugunowa w branży muzycznej. - W końcu! Tak długo na to czekałam. Jestem dumna Gleb - pisze jedna z kibicek pod postem żużlowca na Instagramie. - Nie mogłem się doczekać od marca. Zwłaszcza "Run to the sun" jest znakomite - dodał z kolei jeden z jego rosyjskich fanów, których nie brakuje.