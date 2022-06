Znów wylała się na niego fala hejtu! Kibice przesadzili?

Jakub Czosnyka Żużel

Piotr Pawlicki nie ma w tym sezonie łatwego życia. Na torze jeździ zdecydowanie, przez co przyciąga niebezpieczne sytuacje. Taki styl jazdy nie wszystkim kibicom przypada do gustu. Zawodnik Fogo Unii Leszno w niedzielę brał udział w wypadku z Nickim Pedersenem, a "fani" stracili do niego cierpliwość. - Obyś już nigdy na tor nie wyjechał - piszą internauci.

Zdjęcie Piotr Pawlicki, David Bellego / Marcin Kubiak / Newspix