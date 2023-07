Znów wszystko na barkach nastolatka. Gdzie są seniorzy?

Coraz bardziej niepokojąco zaczyna wyglądać Abramczyk Polonia. W tym momencie wynik zespołu opiera się głównie na postawie Wiktora Przyjemskiego. Kiedy jeszcze fenomenalny nastolatek robił komplety, to zespół jako tako sobie radził i śmiało mógł aspirować do miana najgroźniejszego rywala Enea Falubazu w walce o awans do PGE Ekstraligi. Młodzieżowiec nie jest jednak robotem i czasem muszą zdarzyć się mu gorsze wyścigi. W takiej sytuacji jego błędy powinni tuszować seniorzy, a ci w Bydgoszczy są obecnie z formą daleko w lesie.