Znów utrudniają życie Polakom? Zmiany w regulaminie Speedway of Nations

Amerykanie z Discovery przejęli cykl Grand Prix z całym dobrodziejstwem inwentarza, więc pod ich opieką w najbliższych latach znajdować będzie się nie tyko walka o tytuł indywidualnego mistrza świata, ale również Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów, Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów U21 (przemianowane przez nich na Speedway Grand Prix 2) i U15 (od teraz SGP 3), a także format parowy Speedway of Nations, a także mający wrócić do kalendarza w sezonie 2023 Drużynowy Puchar Świata. Właśnie opublikowano znowelizowany regulamin określający zasady rywalizacji o miano najlepszej żużlowej nacji świata. Jest w nim sporo zmian.

Od przyszłego roku będą one pełnić funkcję eliminacji do DPŚ. Nie przewiduje się kolejnych kwalifikacji w 2023 roku, jak czyniono wcześniej. 8 najlepszych reprezentacji przyszłorocznego Speedway of Nations (nie licząc rozstawionej Polski, gdyż pierwszy po 5-letniej przerwie finał kultowego turnieju odbędzie się w Toruniu) uzyska automatyczny awans do półfinałów.

Najbardziej odczuwalną zmianą dla kibiców śledzących SoN jest jednak chyba zmiana dotycząca zawodnika rezerwowego. Dotychczas funkcję tę musiał pełnić junior liczący sobie nie więcej niż 21 lat. Co więcej, trener miał obowiązek wystawić go w finale do przynajmniej jednego biegu. Discovery zrezygnowało z obu tych zasad. Wyjściową parę nie tylko będzie mógł uzupełniać nawet 50-latek, ale także selekcjoner nie będzie musiał kazać mu ani razu wsiadać na motocykl. Niektórzy obserwatorzy dostrzegają w tym kolejny sposób na uprzykrzenie życia Polakom, gdyż to właśnie reprezentanci naszego kraju mogą pochwalić się najlepszymi juniorami.

Zdecydowano się także zrezygnować z 2-dniowej formuły turnieju. Ta informacja powinna raczej ucieszyć kibiców. Podczas minionych edycji często pojawiały się głosy, że dodatkowy dzień ścigania jest tylko sztuką dla sztuki. Wielu fanów wprost twierdziło, że oglądanie piątkowej części zawodów nie ma dla nich żadnego sensu, bo i tak o wszystkim decydują ostatnie 2 biegi z soboty.

Od przyszłego sezonu w piątek będą co prawda odbywać się zawody, ale udział wezmą w nich wyłącznie juniorzy. Nowopowstałe Speedway of Nations 2 ma zastąpić dobrze znane Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów.