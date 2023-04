Znów to zrobił! Zmarzlik zaczął marsz po czwarte mistrzostwo!

Choć w Chorwacji przeważnie panuje słoneczna, bezchmurna pogoda, to jednak mniej więcej od 18:30 nad Gorican przeszły opady deszczu, które spowodowały, że na nawierzchni toru pojawiły się spore kałuże. Po prezentacji, ok. 19:10 dyrektor wyścigowy cyklu Grand Prix, Phil Morris nakazał rozpocząć prace nad przemoczoną nawierzchnią. Te przyniosły należyty skutek i mniej więcej z półgodzinnym opóźnieniem ukraiński sędzia Andrzej Latosiński zapalił po raz pierwszy zielone światło. Arbiter rozgrywał zawody w ekspresowym tempie, a pierwsza kosmetyka toru odbyła się po... szesnastym wyścigu!

Pierwsze wyścigi nie były porywające, a zawodnicy bardziej walczyli z torem, niż ze sobą. W wyniku tego o pozycji na mecie decydował start i rozegranie pierwszego łuku. To nie przeszkadzało Bartoszowi Zmarzlikowi, który rozpoczął marsz po czwarte indywidualne mistrzostwo świata. Nasz reprezentant startując z pola A pewnie zwyciężył na inaugurację. Z dobrej strony pokazał się także Maciej Janowski, który w swoim wyścigu przegrał start z pola B, ale kapitalnie rozegrał pierwszy łuk i ostatecznie dojechał do mety na drugiej pozycji. Jak się później okazało, to był jedyny pozytywny występ Janowskiego podczas sobotniego wieczoru.

Niestety pech nie opuszczał kibiców i organizatorów. Kiedy w trakcie pierwszej serii startów wydawało się, że deszcz ustał i zawody będzie można płynnie rozegrać, nad areną zmagań ponownie zaczęło padać. Na domiar złego Bartosz Zmarzlik wjechał w taśmę i został wykluczony z piątego wyścigu. To była pierwsza taśma naszego reprezentanta w historii startów w cyklu Grand Prix.

Polacy ze zmiennym szczęściem

Niestety po raz kolejny potwierdziło się, że Polacy nie radzą sobie zbyt dobrze w deszczowych warunkach. Nasi reprezentanci nie wychodzili dobrze spod taśmy, a na dystansie byli defensywni i bezradni. Wyjątkiem był Bartosz Zmarzlik. Co gorsza, Maciej Janowski w trzeciej serii startów praktycznie pozbawił się szansy na awans do półfinałów. Kapitan Betard Sparty Wrocław słabo wyszedł ze startu, a na dystansie dwoił się i troił, by wyprzedzić Andersa Thomsena. Niestety, Janowski popełnił jeździecki błąd i by nie staranować rywala, musiał położyć motocykl, notując upadek. Wrocławianin definitywnie pożegnał się z czołową ósemką Grand Prix Chorwacji w czwartej serii startów, bo po czterech wyjazdach na tor przy swoim nazwisku miał zaledwie trzy punkty.

Patryk Dudek z kolei jechał bardzo defensywnie, co początkowo przynosiło skutek, bo reprezentant Apatora Toruń kolekcjonował punkty, czyhając na błędy rywali. Niestety zerówka w czwartej serii startów spowodowała, że Dudek mógł się praktycznie pożegnać z udziałem w półfinale.

Bronił honoru biało-czerwonych

Po raz kolejny honoru biało-czerwonych bronił Bartosz Zmarzlik, który dobrze spisywał się na chorwackiej ziemi. Wyjątkiem była oczywiście wcześniej wspomniana taśma w drugiej serii startów. - To była moja wina. Chciałem wyjechać z trzeciego pola, bo jak widziałem, co na tym polu jest, to pomyślałem, że muszę z niego dobrze wyjechać. I prawie się udało - skomentował Bartosz Zmarzlik przed kamerami Eurosportu Extra, mając oczywiście na myśli, że z pola C nie da się dobrze wystartować. Na szczęście im dalej w las, tym reprezentant Polski coraz bardziej swobodnie czuł się zarówno przy krawężniku, jak i po szerokiej części toru - co warte zaznaczenia, jako jeden z nielicznych zawodników w tym turnieju.

Nasz trzykrotny mistrz świata zakończył fazę zasadniczą na piątym miejscu, co pozwoliło mu jako trzeciemu dokonać wyboru pola startowego w półfinale. Rywali pozostawili Zmarzlikowi pola A oraz C, a ten wybrał możliwość startu z krawężnika. Taki stan rzeczy nie przeszkodził Zmarzlikowi, bo w swoim półfinale wygrał start i pewnie pomknął po finałowy wyścig. Co ciekawe, za plecami naszego rodaka przyjechał Fredrik Lindgren, który wślizgnął się szczęśliwie do półfinału, a później z najmniej korzystnego pola startowego zdołał wejść do wielkiego finału!

Bartosz Zmarzlik wybierając drugi w kolejności miejsce startowe ponownie postanowił wystartować z pola A. W wielkim finale moment startowy należał do Jasona Doyle'a, ale Australijczyk popełnił błąd, co wykorzystał Bartosz Zmarzlik. Nasz reprezentant pomknął po pewne zwycięstwo i tym samym zaczął marsz po czwarty tytuł mistrza świata!

Jechali jak u siebie

Podczas sobotnich zawodów najlepiej spisywali się Brytyjczycy oraz Australijczycy, którzy wychowali się na trudnych torach po deszczu. Widać było, że te dwie nacje czują się zdecydowanie najbardziej swobodnie w takich warunkach. Trudny tor w Gorican im sprzyjał, bo reprezentanci Wielkiej Brytanii oraz Australii nie mieli żadnych problemów z płynnym pokonywaniem toru. Zresztą, jedynymi przedstawicielami wspomnianych nacji, którzy nie dostali się do półfinału byli Max Fricke i Jack Holder. Choć i ci zawodnicy byli bliscy awansu, bo obu im zabrakło zaledwie punktu. Ostatecznie w półfinałach nieoczekiwanie odpadli Tai Woffinden oraz Daniel Bewley. Przyjemności wejścia na drugi stopień podium dostąpił z kolei Robert Lambert.

Wyniki:

Bieg po biegu:

Półfinał 1: Doyle, Lambert, Michelsen, Vaculik

Półfinał 2: Zmarzlik, Lindgren, Woffinden, Bewley

Finał: Zmarzlik, Lambert, Lindgren, Doyle

