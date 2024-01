Znów stoją nad przepaścią. To ich koniec?

Uratowali ich przed upadkiem

Za kulisami z czasem nie było jednak aż tak kolorowo. Konflikt się zaognił, gdy do władzy doszedł Sławomir K. Były prezes Kolejarza narzekał przede wszystkim na to, że Unia nie wysłała mu zawodników z pierwszej drużyny na fazę play-off w 2021 roku. Po tym sezonie doszło do zakończenia fuzji. Kolejne dwa lata Kolejarz jechał na własny rachunek. Skończyło się nieciekawie.

Mówili głośno o pierwszej lidze

Sławomir K. miał obiekcje także do miasta. Tutaj chodziło głównie o sprawy finansowe. To właśnie on wykładał swoje prywatne pieniądze, aby klub mógł funkcjonować. Oczekiwał większego wsparcia, które jego zdaniem było niewystarczające, by powalczyć o coś więcej. Jeszcze w roku 2022 miał aspiracje do walki o pierwszą ligę. Drużyna jednak przegrała półfinał z Poznaniem.