Znów spełnił marzenie z dzieciństwa. Nie rzucił słów na wiatr

Sezon 2022 należy do Bartosza Zmarzlika. Polak najpierw zwyciężył w indywidualnych mistrzostwach kraju, potem wprowadził Moje Bermudy Stal Gorzów do finału PGE Ekstraligi i walczy z nią o tytuł, a dziś po raz trzeci triumfował w prestiżowym cyklu Speedway Grand Prix. Zawody w Szwecji od początku układały się dla niego wybornie, bo w pewnym stylu awansował do półfinału i już szykował się na bezpośredni pojedynek z Leonem Madsenem. Do niego ostatecznie jednak nie doszło.