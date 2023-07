Znów kłopoty z torem w Krośnie. Dziś nie poznamy mistrza Polski!

Przedstawiciel Głównej Komisji Sportu Żużlowego zdradził również jak wyglądały ostatnie dni na Podkarpaciu z jego perspektywy. - Tor w poniedziałek przygotowany był jak do statusu meczu zagrożonego. Niestety go zbronowano o godzinie 10:41 i to dość głęboko. O 14:00 spadł bardzo duży deszcz, który padał do 18:00. Nie będę tego oceniał. Ktoś wykonał bardzo dziwną robotę. My przyjechaliśmy w czwartek o godzinie 13:00. Zawodnicy na własne oczy widzieli jak ten tor wyglądał, jak został zbronowany. Pokazywałem im wszystkim zdjęcia, więc wiedzą dlaczego tak się stało. Pracowaliśmy nad tym torem od czwartku do niedzieli. To jest zbyt ważna impreza, by zawodnicy na takim torze coś mogli sobie zrobić - dodał.